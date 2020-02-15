Фахівці розповіли, де небезпечно для здоров’я тримати свій смартфон



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П’ять місць, де ніколи не варто тримати свій гаджет

Смартфони останні роки стали природним продовженням наших рук. З ними ми прокидаємося і засинаємо, ходимо в туалет і приймаємо ванну, гуляємо і тренуємося, працюємо і готуємо їжу. Але ізраїльські та світові вчені поспішають нагадати про те, що місце зберігання цього корисного в усіх відношеннях гаджета може впливати на здоров’я його власника, при чому далеко не в кращу сторону. Отже, ми розповімо вам про п’ять місць, де ніколи не варто тримати свій телефон.

В кишені

Зберігання в кишені гаджета, який постійно повинен бути у вас під рукою, здається найбільш розумним рішенням. Тільки для чоловіків цей метод абсолютно не підходить. Ряд проведених в Ізраїлі багаторічних досліджень показав, що випромінювання від смартфонів знижує концентрацію сперми до неприйнятного рівня. Вчені медичного факультету ім. Раппопорта технологічного університету Техніон і Медичного центру Кармель встановили, що чоловіки, які розмовляють по мобільному телефону більше години в день, подвоюють ризик зниження концентрації сперматозоїдів. Подібний вплив гаджет надає також у разі, якщо він підключений до зарядного пристрою і знаходиться при цьому на рівні чоловічих стегон.

В ліжку

Спати з телефоном під подушкою – погана ідея з цілого ряду причин. По-перше, на думку Американського онкологічного співтовариства, подібна близькість гаджета до голови через вихідного від нього випромінювання може призводити до пухлин мозку або раку. Це небезпечно подвійно, якщо смартфон підключений до зарядного пристрою або його корпус пошкоджений.

По-друге, дослідження, проведене в 2017 році лікарнею Ассута у співпраці з Університетом Хайфи, показало, що блакитне світіння від екранів цифрових пристроїв порушує цикл наших біологічного годинника. У процесі спостереження за 300 молодими ізраїльтянами у віці 18 років і старше було встановлено, що використання смартфонів або ноутбуків у вечірній або нічний час погіршує якість сну, через що на наступний день сильно порушується здатність до концентрації.

У ванній та туалеті

Незважаючи на те, що сучасні гаджети називають «новими газетами», не варто брати їх з собою в туалет. Крім очевидної небезпеки впустити дорогий пристрій в унітаз, раковину або втопити його в ванні, це ще й небезпечно для вашого здоров’я. Туалетні кімнати – дуже негігієнічні приміщення, особливо якщо мова йде про місця громадського користування. Адже ви ніколи не можете бути впевнені, коли і наскільки ретельно там прибирали в останній раз. Досліджувала цю тему доктор Келлі Рейнольдс підкреслює в своїй роботі, що туалети кишать всілякими бактеріями, більшість з яких фекальні. Діапазон їх розбризкування величезний, тому в громадських туалетах бруд всюди – особливо на дозаторі туалетного паперу, куди багато хто з вас так часто кладе свій телефон, щоб звільнити руки.

Близько до обличчя

Багато з нас вже почали з ранку до вечора ходити в навушниках, ховаючи свій смартфон в сумку, що безумовно корисно за багатьма параметрами. Ті ж, хто до сих пір притискають телефонний апарат до вуха, в цей момент переносять на своє обличчя безліч бруду і бактерій, а в деяких випадках навіть шкірні інфекції. Не важко здогадатися, що це призведе до появи прищів, подразнення шкіри і навіть дрібних зморшок. Тому, не забувайте періодично протирати свій гаджет, а розмови здійснюйте через навушники або по гучному зв’язку, зрозуміло, якщо ви при цьому нікому не заважаєте.

У бюстгальтері

Бути може, вас сильно здивує цей пункт, але правда така, що багато дійсно час від часу носять свій гаджет в бюстгальтері. Найчастіше так чинять жінки під час занять спортом. Але повторювати за ними цей трюк точно не варто, адже деякі дослідження показують, що зберігання смартфона в такому незвичайному місці може призводити до виникнення раку молочної залози, який провокують випромінювання і вібрації. Незважаючи на те, що цей зв’язок ще не доведений повністю, ризикувати все ж не варто. Плюс, якщо ми говоримо про тренування, то бактерії на корпусі смартфона в поєднанні з потом можуть привести до сильного подразнення вашої ніжної шкіри грудей.

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Джерело Itsider.