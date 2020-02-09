Інженери розробили нову програму для звільнення місця на смартфоні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Робота нової системи нагадує роботу потокових сервісів

У мережі з’явилася інформація про те, що інженерам з Університету Пердью вдалося розробити абсолютно новий тип програмного забезпечення – так зване «потокове ПЗ». Його суть полягає в передачі даних і обчислювальних потужностей з хмарних серверів на клієнт додатку в смартфоні користувача. Таким чином воно буде не тільки невибагливо до потужностей пристрою, але також буде займати менше місця в пам’яті смартфона.

Найбільше робота нової системи нагадує роботу таких потокових сервісів як Netflix, YouTube і т.п. Користувачі завантажують їх, як лише додаток-клієнт, після чого споживають контент, функції, які використовують розроблену інженерами структуру, які будуть всі свої основні обчислення здійснювати на серверах компаній.

«Тут компоненти програми, такі як велике відео, графіка або шлях коду, миттєво передаються в потоковому режимі, незважаючи на можливі помилки і уповільнення в мережі», – розповів провідний автор розробки Саураб Багчі.

Нагадаємо, Google створює новий додаток, що об’єднає поштовий сервіс з месенджером.

Як повідомлялося, Google створює нову функцію, що допоможе перекладати розмови в реальному часі.

Читайте також:

Джерело Itsider.