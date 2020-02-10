Apple представить новий дешевий iPhone: стала відома ціна



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Реліз бюджетного iPhone очікується в березні

Вартість нового iPhone SE складе 399 доларів.

Про це повідомили джерела видання Fast Company.

Ціна дешевого iPhone була розкрита знайомим з планами поставок девайса інсайдером. За його інформацією, вартість нового смартфона залишиться на рівні iPhone SE, який вийшов в березні 2016 року.

Джерело вважає, що Apple має намір утримати ціну низькою для успішної експансії на ринках, що розвиваються, включаючи індійський.

На думку іншого експерта, ціноутворення може бути обумовлено високою конкуренцією на ринку Китаю. Згідно з його звітом, Apple потрібні недорогі пристрої для глобального ринку, щоб нав'язати конкуренцію виробникам Android-смартфонів.

Реліз бюджетного iPhone очікується в березні. В кінці січня авторитетний інсайдер Еван Бласс підтвердив чутки про те, що дешевий смартфон Apple отримає аналогічний iPhone 8 дизайн.

У жовтні 2019 року аналітик Мін-Чі Ко вперше заявив про плани американської компанії на випуск наступника успішного на глобальному ринку iPhone SE. Згідно з його прогнозом, апарат отримає 4,7-дюймовий IPS-дисплей, актуальний чіп А13, 3 гігабайти оперативної пам'яті, одинарну камеру.