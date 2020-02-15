  1. Головна
  2. Світ
  3. Технології
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Технології

    Електромобіль SAAB навчили виконувати «танковий» розворот на місці (відео)

    • Розсилка
    Електромобіль SAAB навчили виконувати «танковий» розворот на місці (відео)

    Компанія Protean Electric на даний момент випускає два види мотор-коліс

    Компанія Protean Electric, яка розробляє так звані «мотор-колеса» з вбудованими електромоторами, вирішила продемонструвати їх можливості на прикладі електромобіля NEVS 9-3 EV, створеного на базі моделі SAAB 9-3. Оснащений колесами ProteanDrive автомобіль, як виявилося, може навіть виконати «танковий» розворот на місці.

    Відеозапис з демонстрацією можливостей нового автомобіля компанія вже опублікувала на своєму каналі в сервісі YouTube. Така унікальна маневреність електромобіля на базі SAAB з використанням ProteanDrive забезпечена особливістю технології електромоторів, здатних змушувати колеса обертатися в будь-яких напрямках. Саме завдяки цьому тестовий зразок в прямому сенсі обертається навколо власної осі. Втім, це далеко не перше таке рішення в світі автомобілів, наприклад, трохи раніше здатність виконувати точно такий же розворот продемонстрував електропікап Rivian R1T.

    До слова, компанія Protean Electric на даний момент випускає два види мотор-коліс. Перша модель Pd16 важить 26 кілограм і має потужність в 54 кінських сили. Друга більш потужна – 108-сильна модель Pd18 з вагою 36 кілограм. Кожен такий пристрій представлено у вигляді 18-дюймового диска з вбудованим електродвигуном, гальмівним механізмом і керуючою електронікою.

    Нагадаємо, в Австралії за допомогою безпілотників рятують коал, які постраждали від лісових пожеж.

    Як повідомлялося, президент і міністри Франції пересядуть на екотранспорт.

    технології автомобіль модель
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ