Електромобіль SAAB навчили виконувати «танковий» розворот на місці (відео)



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Компанія Protean Electric на даний момент випускає два види мотор-коліс

Компанія Protean Electric, яка розробляє так звані «мотор-колеса» з вбудованими електромоторами, вирішила продемонструвати їх можливості на прикладі електромобіля NEVS 9-3 EV, створеного на базі моделі SAAB 9-3. Оснащений колесами ProteanDrive автомобіль, як виявилося, може навіть виконати «танковий» розворот на місці.

Відеозапис з демонстрацією можливостей нового автомобіля компанія вже опублікувала на своєму каналі в сервісі YouTube. Така унікальна маневреність електромобіля на базі SAAB з використанням ProteanDrive забезпечена особливістю технології електромоторів, здатних змушувати колеса обертатися в будь-яких напрямках. Саме завдяки цьому тестовий зразок в прямому сенсі обертається навколо власної осі. Втім, це далеко не перше таке рішення в світі автомобілів, наприклад, трохи раніше здатність виконувати точно такий же розворот продемонстрував електропікап Rivian R1T.

До слова, компанія Protean Electric на даний момент випускає два види мотор-коліс. Перша модель Pd16 важить 26 кілограм і має потужність в 54 кінських сили. Друга більш потужна – 108-сильна модель Pd18 з вагою 36 кілограм. Кожен такий пристрій представлено у вигляді 18-дюймового диска з вбудованим електродвигуном, гальмівним механізмом і керуючою електронікою.

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