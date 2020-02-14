Мін'юст CША випустив обвинувальний висновок проти компанії Huawei



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Фото: techcrunch.com

Висунуто звинувачення у здирництві і змові з метою крадіжки інтелектуальної власності

Мін'юст CША випустив обвинувальний висновок проти компанії Huawei і її фінансового директора Менг Ваньчжоу, пред'явлення звинувачення в здирстві і змові з метою крадіжки інтелектуальної власності.

Висунуто звинувачення у здирництві і змові з метою крадіжки інтелектуальної власності, йдеться на сайті Techcrunch.com.

Напередодні США висунули два нові пункти звинувачень проти китайської компанії Huawei, пов'язаних із крадіжкою даних.

Мін'юст США стверджує, що китайська компанія протягом десяти років шукала незаконні способи вивідати комерційні таємниці американських компаній «з метою розвитку власного бізнесу».

«Незаконно привласнена інтелектуальна власність містила інформацію про комерційну таємницю і роботи, захищені авторським правом, такі як вихідний код і (...) технологія тестування роботів», - йдеться в заяві.

Представник Huawei відкинув звинувачення американської влади.

«Законний порядок доступу до даних строго регламентований. Жоден співробітник Huawei не має права на доступ до мереж без явно вираженої згоди оператора мережі», - сказав він.

За його словами, доступ без дозволу оператора неможливий, і його отримання було б одразу ж виявлено.

У 2019 Вашингтон вніс Huawei до списку компаній, що представляють загрозу національній безпеці США, в зв'язку з чим для роботи з китайським виробником телекомунікаційного обладнання американським компаніям необхідно отримувати відповідні ліцензії.