Джемілєв розповів, як кримчан обурили слова лідера президентської фракції



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Джемілєв наголосив, що про подачу води на окупований півострів до повернення його під контроль України йтися не може

Лідер кримськотатарського народу, народний депутат Мустафа Джемілєв заявив, що слова нардепа від «Слуги народу» Давида Арахамії про можливість відновлення водопостачання Криму за поступки РФ по Донбасу на окупованому півострові розцінили якщо не як зраду, то як відступ.

Про це Джемілєв сказав під час виїзного засідання комітету Верховної Ради України з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій, повідомляє проєкт «Крим.Реалії».

«У Криму дуже багато хто це розцінив, якщо й не пряму зраду, то як істотний крок відступу від наших позицій з деокупації Криму. Чітко сказали, що не можна торгувати суверенітетом країни заради поповнення бюджету і дуже наївно розраховувати на те, що ти улестиш Путіна тим, що ти підеш на поступки в процесі окупації», - сказав Джемілєв.

Нардеп наголосив, що про подачу води на окупований півострів до повернення його під контроль України йтися не може.

«Дуже радий, що в підсумкових рекомендаціях (комітету Ради, схвалених на виїзному засіданні на КПВВ «Чонгар» - ред.) буде чітко сказано, що жодної мови про подачу води і поступки окупанту не може йтися, поки до останнього квадратного метра окупована територія України не буде звільнена», - сказав Джемілєв.

За словами Джемілєва, після виступу Арахамії йому почали телефонувати з питаннями з цього приводу.

«У мене телефон почервонів», - додав Джемілєв.

Раніше голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія в ефірі «Прямого» назвав допустимим компромісом подачу води в окупований Криму в обмін на виведення російських військ із Донбасу.

«Якщо дати воду в Крим, але мати велику перевагу у переговорах щодо Донбасу - моя особиста позиція, я буду вважати це достатнім компромісом. Я на таке б пішов, бо в Криму водою будуть користуватися громадяни України.

Якщо це буде обмін, що вони відходять до Ростова, ми встановлюємо контроль над кордоном, я б на таке пішов», - сказав Арахамія.

Нагадаємо, що з 10 лютого в окупованому Сімферополі введуть обмеження на подачу води населенню, внаслідок дефіциту питної води, запасів якої залишилось на 100 днів.

Нагадаємо, раніше народний депутат від «Слуги народу», голова бюджетного комітету Верховної Ради Юрій Арістов повідомив про ідею заробляти, продаючи воду до Криму. Депутат Арістов назвав спершу півострів «Росією», а потім виправився.

У Росії тоді з прихильністю відреагували на ідею «Слуги народу» щодо продажу української води в Крим.

Після анексії Криму Росією у 2014 році на півострові почалися проблеми з водопостачанням, оскільки Україна припинила поставки води по Північно-Кримському каналу.

В кінці серпня і початку вересня 2018 року нестача води стала причиною викидів хімічних речовин в Криму. На заводі «Кримський Титан» обмілів кіслотонакопичувач.