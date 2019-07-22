На всіх округах у Києві лідирують кандидати від «Слуги народу» - дані ЦВК
Підсумки голосування по округах у Києві за результатами опрацювання 35,51% протоколів
У Києві в усіх одномандатних виборчих округах з 211-го до 223-й лідирують кандидати від партії «Слуга народу».
Про це свідчать дані сайту Центральної виборчої комісії, станом на 8:00 22 липня. Опрацьовано 35,51% протоколів голосування.
№211 (Голосіївський район):
- Олександр Юрченко (партія «Слуга народу») – 36,6%
№212 (частина Дарницого району):
- Максим Перебийніс (партія «Слуга народу») – 34,54%
№213 (частина Деснянського району)
- Артем Дубнов (партія «Слуга народу») – 36,56%
№214 (частина Дніпровського району)
- Сергій Швець (партія «Слуга народу») – 33,85%
№215 (частина Деснянського і Дніпровського районів)
- Богдан Яременко (партія «Слуга народу») – 37,28%
№216 (частина Дарницького і Дніпровського районів)
- Леся Забуранна (партія «Слуга народу») – 41,53%
№217 (частина Оболонського району)
- Мар’яна Безугла (партія «Слуга народу») – 37,71%
№218 (частина Оболонського і Святошинського районів)
- Дмитро Гурін (партія «Слуга народу») – 40,26%
№219 (частина Святошинського району)
- Микола Тищенко (партія «Слуга народу») – 31,44%
№220 (Подільський район)
- Ганна Бондар (партія «Слуга народу») – 36,76%
№221 (Печерський район, частина Шевченківського і Солом’янського районів)
- Анна Пуртова (партія «Слуга народу») – 23,16%
№222 (частина Солом’янського району)
- Роман Грищук (партія «Слуга народу») – 43,78%
№223 (частина Шевченківського району)
- Людмила Буймістер (партія «Слуга народу») – 33,35%
Раніше повідомлялося, що в 211 окрузі столиці (Голосіївський район) перемагає секретар Київради Володимир Прокопів. Про це свідчать дані екзитполу, проведеного Центром соціологічних досліджень ім. Драгоманова. За нього проголосувало 26,4% опитаних.
У партії «Слуга народу» заявили про перемогу своїх кандидатів на всіх мажоритарних округах Києва на виборах до Верховної Ради.
Нардеп Юрій Левченко, що балотувався у Києві, звинуватив партію «Слуга народу» у розповсюдженні фейкового екзит-полу.
21 липня в Україні пройшли позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працювали до 20:00.
225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.
За даними ЦВК, станом на 16:00 явка в 197 округах з 199 склала 36,59%.