На всіх округах у Києві лідирують кандидати від «Слуги народу» - дані ЦВК



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Підсумки голосування по округах у Києві за результатами опрацювання 35,51% протоколів

У Києві в усіх одномандатних виборчих округах з 211-го до 223-й лідирують кандидати від партії «Слуга народу».

Про це свідчать дані сайту Центральної виборчої комісії, станом на 8:00 22 липня. Опрацьовано 35,51% протоколів голосування.

№211 (Голосіївський район):

Олександр Юрченко (партія «Слуга народу») – 36,6%

№212 (частина Дарницого району):

Максим Перебийніс (партія «Слуга народу») – 34,54%

№213 (частина Деснянського району)

Артем Дубнов (партія «Слуга народу») – 36,56%

№214 (частина Дніпровського району)

Сергій Швець (партія «Слуга народу») – 33,85%

№215 (частина Деснянського і Дніпровського районів)

Богдан Яременко (партія «Слуга народу») – 37,28%

№216 (частина Дарницького і Дніпровського районів)

Леся Забуранна (партія «Слуга народу») – 41,53%

№217 (частина Оболонського району)

Мар’яна Безугла (партія «Слуга народу») – 37,71%

№218 (частина Оболонського і Святошинського районів)

Дмитро Гурін (партія «Слуга народу») – 40,26%

№219 (частина Святошинського району)

Микола Тищенко (партія «Слуга народу») – 31,44%

№220 (Подільський район)

Ганна Бондар (партія «Слуга народу») – 36,76%

№221 (Печерський район, частина Шевченківського і Солом’янського районів)

Анна Пуртова (партія «Слуга народу») – 23,16%

№222 (частина Солом’янського району)

Роман Грищук (партія «Слуга народу») – 43,78%

№223 (частина Шевченківського району)

Людмила Буймістер (партія «Слуга народу») – 33,35%

Раніше повідомлялося, що в 211 окрузі столиці (Голосіївський район) перемагає секретар Київради Володимир Прокопів. Про це свідчать дані екзитполу, проведеного Центром соціологічних досліджень ім. Драгоманова. За нього проголосувало 26,4% опитаних.

У партії «Слуга народу» заявили про перемогу своїх кандидатів на всіх мажоритарних округах Києва на виборах до Верховної Ради.

Нардеп Юрій Левченко, що балотувався у Києві, звинуватив партію «Слуга народу» у розповсюдженні фейкового екзит-полу.

21 липня в Україні пройшли позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працювали до 20:00.

225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.

За даними ЦВК, станом на 16:00 явка в 197 округах з 199 склала 36,59%.