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    На всіх округах у Києві лідирують кандидати від «Слуги народу» - дані ЦВК

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    На всіх округах у Києві лідирують кандидати від «Слуги народу» - дані ЦВК

    Підсумки голосування по округах у Києві за результатами опрацювання 35,51% протоколів

    У Києві в усіх одномандатних виборчих округах з 211-го до 223-й лідирують кандидати від партії «Слуга народу».

    Про це свідчать дані сайту Центральної виборчої комісії, станом на 8:00 22 липня. Опрацьовано 35,51% протоколів голосування.

    №211 (Голосіївський район):

    • Олександр Юрченко (партія «Слуга народу») – 36,6%

    №212 (частина Дарницого району):

    • Максим Перебийніс (партія «Слуга народу») – 34,54%

    №213 (частина Деснянського району)

    • Артем Дубнов (партія «Слуга народу») – 36,56%

    №214 (частина Дніпровського району)

    • Сергій Швець (партія «Слуга народу») – 33,85%

    №215 (частина Деснянського і Дніпровського районів)

    • Богдан Яременко (партія «Слуга народу») – 37,28%

    №216 (частина Дарницького і Дніпровського районів)

    • Леся Забуранна (партія «Слуга народу»)  – 41,53%

    №217 (частина Оболонського району)

    • Мар’яна Безугла (партія «Слуга народу») – 37,71%

    №218 (частина Оболонського і Святошинського районів)

    • Дмитро Гурін (партія «Слуга народу») – 40,26%

    №219 (частина Святошинського району)

    • Микола Тищенко (партія «Слуга народу») – 31,44%

    №220 (Подільський район)

    • Ганна Бондар (партія «Слуга народу») – 36,76%

    №221 (Печерський район, частина Шевченківського і Солом’янського районів)

    • Анна Пуртова (партія «Слуга народу») – 23,16%

    №222 (частина Солом’янського району)

    • Роман Грищук (партія «Слуга народу») – 43,78%

    №223 (частина Шевченківського району)

    • Людмила Буймістер (партія «Слуга народу») – 33,35%
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    Раніше повідомлялося, що в 211 окрузі столиці (Голосіївський район) перемагає секретар Київради Володимир Прокопів. Про це свідчать дані екзитполу, проведеного Центром соціологічних досліджень ім. Драгоманова. За нього проголосувало 26,4% опитаних. 

    У партії «Слуга народу» заявили про перемогу своїх кандидатів на всіх мажоритарних округах Києва на виборах до Верховної Ради.

    Нардеп Юрій Левченко, що балотувався у Києві, звинуватив партію «Слуга народу» у розповсюдженні фейкового екзит-полу.

    21 липня в Україні пройшли позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працювали до 20:00. 

    225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.

    За даними ЦВК, станом на 16:00 явка в 197 округах з 199 склала 36,59%.

     Читайте також: В Раду проходять п'ять партій. Дані всіх екзит-полів (графіка)
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