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    Новини

    Керівник «Мамахохотала» проходить в Раду

    • Розсилка
    Керівник «Мамахохотала» проходить в Раду

    Роман Грищук від «Слуги народу» лідирує у столичному окрузі

    В одномандатному виборчому окрузі №222( Солом’янський район Києві) лідирує кандидат від партії «Слуга народу», художній керівник студії «Мамахохотала» Роман Грищук.

    Про це свідчать дані сайту Центральної виборчої комісії, станом на 8:00 22 липня.

    Грищук набирає 43,78% голосів виборців

    Наразі опрацьовано 35,51% протоколів голосування.

    Нагадаємо, Грищук - приватний підприємець, художній керівник студії «Мамахохотала», номінант кількох премій і рейтингів, молодих українців, які до 30 років досягли успіху в своїх сферах діяльності».

    «Я залишив заявку на сайті партії «Слуга народу» - написав біографію, досягнення і бачення того, що я можу зробити. Мене відібрали і подали в ЦВК мою кандидатуру по 222 округу», - розповідав Грищук, як став кандидатом в нардепи. Він каже, що за спиною не має адмінресурсу і договірняків, але має репутацію, принципи і команду однодумців. Балотування у Солом’янському районі Києва пояснює тим, що мав тут квартиру, офіс студії «Мамахохотала», а також тут зробив пропозицію майбутній дружині.

    Закінчив Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» за спеціальністю «Медичні прилади і системи».

    Дострокові вибори у Верховну Раду 2019
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    • Слуга народу
      43.14%
    • ОПЗЖ
      13.02%
    • Батьківщина
      8.18%
    • Європейська солідарність
      8.12%
    • Голос
      5.84%
    • Радикальна партія Олега Ляшка
      4.01%
    • Сила і честь
      3.82%
    • Опозиційний блок
      3.03%
    • Українська стратегія Гройсмана
      2.40%
    • Партія Шарія
      2.23%
    • Свобода
      2.16%
    • Громадянська позиція
      1.05%
    • Партія зелених України
      0.65%
    • Самопоміч
      0.64%
    • Аграрна партія України
      0.49%
    • Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі
      0.47%
    • Сила людей
      0.19%
    • Сила права
      0.14%
    • Соціальна справедливість
      0.11%
    • Патріот
      0.10%
    • Факел
      0.05%
    • Незалежність
      0.05%

    Як повідомлялося, за останніми даними ЦВК, у Києві на усіх одномандатних виборчих округах з 211-го до 223-й лідирують кандидати від партії «Слуга народу».

    Нагадаємо, 21 липня в Україні пройшли позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працювали до 20:00. 

    225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.

    За даними ЦВК, станом на 16:00 явка в 197 округах з 199 склала 36,59%.

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