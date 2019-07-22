Керівник «Мамахохотала» проходить в Раду
Роман Грищук від «Слуги народу» лідирує у столичному окрузі
В одномандатному виборчому окрузі №222( Солом’янський район Києві) лідирує кандидат від партії «Слуга народу», художній керівник студії «Мамахохотала» Роман Грищук.
Про це свідчать дані сайту Центральної виборчої комісії, станом на 8:00 22 липня.
Грищук набирає 43,78% голосів виборців
Наразі опрацьовано 35,51% протоколів голосування.
Нагадаємо, Грищук - приватний підприємець, художній керівник студії «Мамахохотала», номінант кількох премій і рейтингів, молодих українців, які до 30 років досягли успіху в своїх сферах діяльності».
«Я залишив заявку на сайті партії «Слуга народу» - написав біографію, досягнення і бачення того, що я можу зробити. Мене відібрали і подали в ЦВК мою кандидатуру по 222 округу», - розповідав Грищук, як став кандидатом в нардепи. Він каже, що за спиною не має адмінресурсу і договірняків, але має репутацію, принципи і команду однодумців. Балотування у Солом’янському районі Києва пояснює тим, що мав тут квартиру, офіс студії «Мамахохотала», а також тут зробив пропозицію майбутній дружині.
Закінчив Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» за спеціальністю «Медичні прилади і системи».
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Як повідомлялося, за останніми даними ЦВК, у Києві на усіх одномандатних виборчих округах з 211-го до 223-й лідирують кандидати від партії «Слуга народу».
Нагадаємо, 21 липня в Україні пройшли позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працювали до 20:00.
225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.
За даними ЦВК, станом на 16:00 явка в 197 округах з 199 склала 36,59%.