Колесніков програє у мажоритарному окрузі в Донецькій області



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Борис Колесніков

Колесніков побажав переможцю «вирішити численні проблеми, що накопичилися не тільки Дружківці, а й загалом в окрузі»

Співголова партії «Опозиційний блок», кандидат у народні депутати Борис Колесніков визнав свою поразку на позачергових виборах до Верховної Ради по мажоритарному округу №49 в Донецькій області.

«Результати виборчої кампанії показали, що я поступився чинному міському голові міста Дружківка Валерію Гнатенку. За 20 з гаком років у великому спорті я абсолютно спокійно ставлюся до перемог і поразок», - написав він у Facebook у понеділок вранці.

Колесніков побажав переможцю «вирішити численні проблеми, що накопичилися не тільки Дружківці, а й загалом в окрузі».

Згідно з даними сайту ЦВК, за результатами опрацювання 20,49% протоколів в окрузі №49 кандидат від партії «Опозиційна платформа - За життя» Валерій Гнатенко перемагає у Колеснікова з мінімальним відривом: 35,94% голосів проти 35,9% відповідно.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія оприлюднила результати підрахунку понад 35% протоколів на позачергових виборах до Верховної Ради.

За результатами підрахунку 35,5% протоколів, голоси розподіляються так:

«Слуга народу» - 42.19%

«Опозиційна платформа - За життя» - 12.45%

«Європейська солідарність» - 8.71%

«Батьківщина» - 8.15%

Партія «Голос» - 6.39%

Джерело: Інтерфакс-Україна