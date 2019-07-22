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    Колесніков програє у мажоритарному окрузі в Донецькій області

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    Борис Колесніков - Колесніков програє у мажоритарному окрузі в Донецькій області
    Борис Колесніков

    Колесніков побажав переможцю «вирішити численні проблеми, що накопичилися не тільки Дружківці, а й загалом в окрузі»

    Співголова партії «Опозиційний блок», кандидат у народні депутати Борис Колесніков визнав свою поразку на позачергових виборах до Верховної Ради по мажоритарному округу №49 в Донецькій області.

    «Результати виборчої кампанії показали, що я поступився чинному міському голові міста Дружківка Валерію Гнатенку. За 20 з гаком років у великому спорті я абсолютно спокійно ставлюся до перемог і поразок», - написав він у Facebook у понеділок вранці.

    Колесніков побажав переможцю «вирішити численні проблеми, що накопичилися не тільки Дружківці, а й загалом в окрузі».

    Згідно з даними сайту ЦВК, за результатами опрацювання 20,49% протоколів в окрузі №49 кандидат від партії «Опозиційна платформа - За життя» Валерій Гнатенко перемагає у Колеснікова з мінімальним відривом: 35,94% голосів проти 35,9% відповідно.

    Нагадаємо, Центральна виборча комісія оприлюднила результати підрахунку понад 35% протоколів на позачергових виборах до Верховної Ради. 

    За результатами підрахунку 35,5% протоколів, голоси розподіляються так:

    «Слуга народу» - 42.19%

    «Опозиційна платформа - За життя» - 12.45%

    «Європейська солідарність» - 8.71%

    «Батьківщина» - 8.15%

    Партія «Голос» - 6.39%

    Джерело: Інтерфакс-Україна

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