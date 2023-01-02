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Мер Дніпра Філатов розповів про диво, яке трапилося в новорічну ніч (фото)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Мер Дніпра Філатов розповів про диво, яке трапилося в новорічну ніч (фото)
Дитина Ольги та Миколи народилася о 01:12 ночі в пологовому будинку Дніпра
фото із соцмереж

У Дніпрі в новорічну ніч народився хлопчик у родини переселенців з Маріуполя

У Дніпрі в новорічну ніч народився хлопчик у родини переселенців з Маріуполя. Про це у Facebook повідомив міський голова Борис Філатов.

За його словами, Ольга та Микола жили в Маріуполі. Там вони мали власний бізнес, виховували дочку.

Після повномасштабного вторгнення їм вдалося виїхати з Маріуполя і дістатися Дніпра.

Дитина Ольги та Миколи народилася о 01:12 ночі в пологовому будинку Дніпра. Хлопчика назвали Данилом, зріст немовляти 57 см.

«Дуже символічно, що він – єдине немовля, яке цієї новорічної ночі народилося в місті. За майже чверть століття таке у нас вперше», – повідомив Борис Філатов.

Раніше Росія цинічно пояснила, навіщо обстріляла Київ на Новий рік.

До слова, триває 313-та доба російського широкомасштабного вторгнення.

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Теги: Маріуполь переселенці Борис Філатов війна Дніпро Україна

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