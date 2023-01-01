Скільки повітряних тривог пережили українці у 2022 році: цифри

Найбільше повітряні тривоги лунали у Донецькій, Луганській, Запорізькій і Сумській областях

У 2022 році в Україні пролунало 14 870 повітряних тривог, повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України.

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«14 870: стільки повітряних тривог пролунало в Україні у 2022 році», – йдеться у повідомленні.

Найбільше повітряні тривоги лунали у Донецькій, Луганській, Запорізькій і Сумській областях, на другому місці — центральні регіони, на третьому — західні області.

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Як відомо, під час ворожої атаки у новорічну ніч сили протиповітряної оборони збили над Києвом 23 повітряні цілі.

Також вночі 1 січня внаслідок ворожих обстрілів у новорічну ніч Херсон та навколишні населені пункти залишилися без електроенергії.

Додамо, триває 312-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом минулої доби противник завдав 31 ракетний і 12 авіаційних ударів та здійснив понад 70 обстрілів з РСЗВ. Постраждала цивільна інфраструктура Чернігівської, Сумської, Київської, Хмельницької, Донецької, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей. Інформація щодо жертв серед цивільного населення уточнюється.