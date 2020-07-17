Другий день мовного мітингу: під Радою сталася бійка (фото)



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Фото: РБК-Україна

Між протестувальниками та правоохоронцями сталася штовханина

У п’ятницю, 17 липня, біля будівлі Верховної Ради проходить акція на захист української мови через намір парламенту ухвалити антимовний законопроєкт №2362 авторства «слуги народу» Максима Бужанського. Під Радою зібрались близько тисячі людей.

Під час акції сталась штовханина між протестувальниками та правоохоронцями.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Близько 50 учасників акції намагались потрапити з палками до Ради, але поліція їх зупиняла.

Правоохоронці щодо протестувальників використовували гумові кийки. Інформації про постраждалих немає.

Нагадаємо, спочатку представники провладної фракції планували 17 розглянути скандальний законопроєкт №2362 авторства Максима Бужанського. Документ, зокрема передбачає зміни в закони про мову і про освіту, щоб скасувати перехід з 1 вересня 2020 року на навчання українською мовою тих учнів 5-11 класів, які досі навчалися російською.

Але потім розгляд цього законопроєкту перенесли на 17 липня.

16 липня під стінами Верховної Ради пройшов мітинг на захист української мови.

Зазначимо, що уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь закликав Верховну Раду не підтримувати і зняти з розгляду проєкт закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державою мовою в закладах освіти».