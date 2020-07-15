Мовний омбудсмен закликав Раду зняти законопроєкт щодо русифікації освіти



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Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь розкритикував проєкт закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державою мовою в закладах освіти» №2362

Тарас Кремінь зазначив, що законопроєкт спрямований на звуження сфери застосування української мови в освітньому процесі

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь закликав Верховну Раду не підтримувати і зняти з розгляду проєкт закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державою мовою в закладах освіти» (№2362). Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Кремінь зазначив, що цей законопроєкт, внесений народним депутатом від «Слуги народу» Максимом Бужанським, передбачає істотні зміни до освітнього та мовного законодавства, спрямовані на звуження сфери застосування української мови в освітньому процесі.

«По-перше, законопроєкт пропонує зірвати перехід на українську мову навчання вже з 1 вересня 2020 року учнів 5-11 класів, які досі навчалися російською мовою, відклавши цей перехід до 2023 року. Міністерство освіти і науки впродовж трьох років провело всю необхідну роботу з підготовки вчителів, підручників, методичних матеріалів для того, щоб наші діти з 1 вересня могли здобувати якісну освіту українською мовою. Ухвалення законопроєкту 2362 позбавить школярів такої можливості, а отже, поставить їх у завідомо гірші умови в реалізації індивідуальної освітньої чи професійної траєкторії», - вказав Кремінь.

По-друге, зазначив він, проєкт дозволяє і після 2023 року викладати 40-60% предметів російською мовою у 5-11 класах з навчанням мовою меншин (згідно з чинним законодавством - 20%).

Крім того, у всіх школах України можна буде викладати «один або декілька предметів», у тому числі, російською мовою.

«Твердження, що цей законопроєкт спрямований на захист порушених конституційних прав російської чи інших національних меншин, не відповідають дійсності. Адже Закон України «Про освіту», мовні норми якого були предметом розгляду в Конституційному Суді, рішенням Конституційного Суду №10-р/2019 від 16 липня 2019 року визнаний таким, що відповідає Конституції України», - підкреслив омбудсмен.

Кремінь нагадав, що Міністерство освіти і науки України не підтримує законопроєкт 2362, оскільки він суперечить цілям освітньої реформи, а також потребує лише термінових видатків з держбюджету на суму 56 мільйонів гривень.

Омбудсмен також звернув увагу на те, що і профільний парламентський комітет з питань гуманітарної й інформаційної політики, зважаючи на очевидні ризики, аналогічно рекомендував відхилити цей законопроєкт.

Нагадаємо, представники провладної фракції зареєстрували у Верховній Раді скандальний законопроєкт №2362 авторства одіозного Максима Бужанського: документ передбачає зміни в закони про мову і про освіту, щоб скасувати перехід з 1 вересня 2020 року на навчання українською мовою тих учнів 5-11 класів, які досі навчалися російською.

За останніми даними, розгляд цього законопроєкту планується у парламенті 17 липня.

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