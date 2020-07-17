Рада сьогодні візьметься за скандальний антимовний закон і переділ районів трансляція



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Засідання Верховної Ради 17 липня Фото: скріншот відео

Засідання Ради почалося з години запитань до уряду

17 липня засідання Верховної Ради України розпочалося годиною запитань до уряду про стан безпекового середовища довкола України та організацію проведення осіннього призову до Збройних сил України.

У засіданні Верховної Ради беруть участь прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, міністр оборони Андрій Таран та інші члени Кабінету міністрів.

Крім того, цього дня Верховна Рада планує розглянути проєкт постанови «Про утворення та ліквідацію районів», № 3650.

Ряд проєктів планується розглянути у першому читані, серед яких:

проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, щодо навчання державою мовою в закладах освіти» №2362;

проєкт Закону «Про внесення змін до Прикінцевих та перехідних положень Виборчого кодексу України щодо функціонування регіональних органів адміністрування Державного реєстру виборців на період до утворення регіональних представництв ЦВК» №3621;

проєкт Закону «Про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями», №3760, 3760-1, 3760-2, 3760-3;

проєкт Закону «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» щодо належного фінансового забезпечення відновлення інституту фахівців із соціальної роботи для виявлення і супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах», №3807.

Згідно з порядком денним, у другому читанні планується розглянути ряд проєктів законів, які стосуються оборони та розвідки:

«Про оборонні закупівлі», № 2398-д;

«Про розвідку» № 2412-д,

«Про внесення змін до Закону України «Про Службу зовнішньої розвідки» щодо діяльності Служби зовнішньої розвідки України», № 2414-д.

У планах Верховної Ради розгляд чотирьох законопроєктів, що стосуються захисту прав дітей: щодо скорочення строків розгляду судом справ, пов'язаних із захистом прав дітей, та вдосконалення порядку розгляду справ окремого провадження; щодо обов'язку виконавця проводити індексацію розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі; щодо підвищення дітям з інвалідністю, постраждалим від вибухонебезпечних предметів, розміру державної соціальної допомоги і щодо спрощення процедури розгляду судових справ, пов'язаних із захистом прав дітей.

Планується розглянути ряд проєктів постанов, серед яких «Про Заяву Верховної Ради України щодо нелегітимного проведення загальноросійського голосування по поправках до Конституції Російської Федерації на тимчасово окупованій території України - в Автономної Республіки Крим та місті Севастополі», № 3736.

У цей день також планується прийняти рішення щодо законопроєктів «Про основні засади молодіжної політики», «Про публічні електронні реєстри» та питання ратифікації.

Нагадаємо, спочатку представники провладної фракції планували 17 розглянути скандальний законопроєкт №2362 авторства Максима Бужанського. Документ, зокрема передбачає зміни в закони про мову і про освіту, щоб скасувати перехід з 1 вересня 2020 року на навчання українською мовою тих учнів 5-11 класів, які досі навчалися російською.

Але потім розгляд цього законопроєкту перенесли на 17 липня.

16 липня під стінами Верховної Ради пройшов мітинг на захист української мови.

Зазначимо, що уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь закликав Верховну Раду не підтримувати і зняти з розгляду проєкт закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державою мовою в закладах освіти».