Казахстан з Україною, або Знову про мову

Головна зброя України - мова

Роблю вчора ввечері на турецькому пляжі зарядку (типу дика наддніпрянська йога)) нікого не чіпаю... Раптом з-за спини:

- Слава Україні!

- Героям Слава! - спершу відповідь, потім розгибаюся, озираюся...

Казах. Хлопець років 35-ти.

- Ізвінітє за бєспокойство, но я, нє мог нє подойті... В Казахстанє в пєріод Майдана ми заслушівалісь вашімі пєснямі...Я благодаря, вам дажє мову чуть-чуть виучіл...(наспівує слова з пісні «Ах Бандеро» за які у ФБ блокують).

Далі відбувається розмова, компліментарну частину якої я опускаю, відразу переходячи до суті:

- У нас в Казахстанє тожє всьо очєнь плохо в язиковом вопросє. Руководство страни нє хочєт вступать с россіянамі в конфлікт. Прєподаваніє в школах в основном по-русскі. Но русского от казаха вєдь просто отлічіть по разрєзу глаз... (сміється). Поетому нам асіміляція нє грозіт. А вот украінцєв русіфіціровать - раз плюнуть. Как отлічіть русского от украінца, єслі он по русскі говоріт? Нікак! Вашє главноє оружіє - язик. Поетому оні будут дєлать всьо, чтоби нє дать вам заговоріть на своєй рідной мовє.

- Ви хто по професії, вибачайте?

- Я работаю в банкє в аналітічєском отдєлє по по оцєнкє крєдітних портфєлєй.

Далі - тривала розмова про поклади сланцевого газу, вугілля та інших корисних копалин на які багата Україна.

- Война на Донбасє потому і началась, что туда в 2012-м должни билі зайті ШЕЛЛ І ЕКСОН МОБІЛ, а росіянє етого нє хотєлі. Да і шельф в Криму с вишкамі Бойко отжалі в пєрвую очєрєдь. Всє войни в соврємєнном мірє із-за енергорєсурсов. А люді - вєдь тожє енергорєсурс. Только потрєбітєльскій. Говоріт чєловєк по русскі, значіт будєт смотрєть русскіє фільми, дєткам своім показивать русскіє мультікі, кніжкі русскіє чітать, новості слушать. А от каждого просмотра, от каждой куплєнной кніжєчкі, копєєчка в російскій бюджєт капаєт. На нєйо, новиє кніжєчкі випускаются, армія содєржітся, чіновнікі... Лояльность к «русскому брату» воспітиваєтся. Растьот, богатєєт імпєрія, которая рано ілі поздно прідьот за своімі русскімі душамі. Поетому мова - ето вашє всьо!!! Нє будєт мови - нє будєт Украіни. Вот я хоть по русскі говорю, но мєня єщьо нікто в жізні русскім нє назвал. Ліцом нє вишєл нащадок Чінгізов...(сміється). А вас я по трєзубу на груді узнал. А єслі б рубашка на вас била надєта, і по русскі б говорілі, то нікогда би нє догадался, что ви етот...

- Антін Мухарський...

- Тю ... та нє обманивайтє мєня.. ви ж етот...ну в шапочкє нємєцкой... «Ах Бандеро, украінскій апостол...»

- Орест Лютий?

- О точно!! Орест Лютий!! Ізвінітє, а Мухарского нє знаю... Ето ваша настоящая фамілія? (сміється) Даха-Браха у вас крутая єщьо..і еті дєвочкі кабарє...

- Дах дотерс?

- Да точно! Мєня Арсєн зовут...

- Антін, дуже приємно... - ручкаємось.

- Там у вас послєзавтра люді под Радой собіраются, протів отмєни мовного закона... так я с 9-ті утра буду стрім смотрєть. У нас в Казахстанє очєнь много украінцєв, особєнно молодих, коториє імєлі русскіє фамілії опять на украінскіє пєрєдєливают. Фоменков на Фомєнко, тіпа... Молодьож - вся за Украіну. Да і старікі тожє... Вот люді вашєго поколєнія, которим сєйчас лєт 40-50 большє за совок дєржатся. Вам с молодимі надо работать. Украінізіровать тєх, кто імєєт хотя би каплю украінской крові. Так можно імпєрію разваліть. Ви жє відєлі что в Хабаровскє проісходіт? Про «Зельоний клін» слишалі? Ето жє бившіє пєрєсєлєнци с Украіни тама бунтуют. Гдє украінци - тама і свобода!!

- Я бачу ви добре розбираєтесь в українському питанні, - сміюся я.

- А как жє..- сміється він у відповідь, - можєт ето і нє хорошо с моєй сторони такоє говоріть, но для нас казахов - ето отлічно, что всьо вніманіє Росії сєйчас к Украінє пріковано із-за войни. Ви і за нас і за бєларусов с німі воюєтє. А ми тєм врємєнєм дєлаєм виводи. Учімся. Оні вєдь тожє на наш Сєвєрний Казахстан нєровно дишат...Ви ето, ізвінітє, что я вас от отдиха отриваю...

Но очєнь хотєлось виразіть слова поддєржкі... Ви тама в Украінє, пєрєдавайтє друзьям, что Казахстан с вамі!!!

Так от ...ПЕРЕДАЮ!!!)))

- Може фоточку разом на пам'ять для, Фейсбука? - питаюся на прощання.

- Та нєт, ізвінітє.. У нас ФСБшніков в Казахстанє полно. Да і я нє очєнь хочу в соцсєтях свєтітся. Слєдят оні за намі...

- Це точно! То хоч сфотографуйте як я «берізку» роблю для ілюстрації нашої бесіди. Може трохи ху*ово, але вже як вмію))

А чи не назвати їхню «берізку» нашою «тополею»? О! Це - тема для наступного допису. Всім - цьом))