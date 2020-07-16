«Руки геть від мови!». Під Раду вийшли сотні людей (фото)



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Учасники мітингу закликають Раду не зачіпати українську мову Фото: Олег Давиденко, Євген Котенко

На акцію зібралися сотні захисників державної мови

Сьогодні, 16 липня, о 9 годині під стінами Верховної Ради розпочався мітинг на захист української мови.

На мітинг вийшли декілька сотень людей.

Учасники акції на захист мови закликають спікера парламенту Дмитра Разумкова негайно припинити антиукраїнську провокацію, зняти русифікаторський законопроєкт 2362 з розгляду.

Нагадаємо, спочатку представники провладної фракції планували у четвер розглянути скандальний законопроєкт №2362 авторства Максима Бужанського. Документ, зокрема передбачає зміни в закони про мову і про освіту, щоб скасувати перехід з 1 вересня 2020 року на навчання українською мовою тих учнів 5-11 класів, які досі навчалися російською.

За останніми даними, розгляд цього законопроєкту планується у парламенті 17 липня.

Втім, акцію вирішили провести 16 липня – у річницю вступу в дію закону про функціонування української мови як державної.

Зазначимо, що уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь закликав Верховну Раду не підтримувати і зняти з розгляду проєкт закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державою мовою в закладах освіти».