Протидія інформаційним загрозам: «Главком» провів тренінг для української діаспори

На заході були присутні учасники із дев’яти країн

Напередодні форуму Світового конгресу українських молодіжних організацій (СКУМО), який проходив у Чернівцях у кінці серпня, журналістка інформаційного агентства «Главком» Маріанна Присяжнюк провела тренінг для учасників із різних країн на тему протидії інформаційним загрозам та особливостей роботи із закордонними аудиторіями на досвіді видання.

На заході були присутні учасники із дев’яти країн (Ізраїль, Румунія, Молдова, Італія, Бельгія, Росія, Словаччина, Польща, Грузія).

Маріанна Присяжнюк розповіла про бачення та досвід роботи видання за кордоном, про залучення іноземних аудиторій, побудови й підтримки транскордонного діалогу з іноземними читачами.

Зокрема, під час заходу обговорювалися практичні кейси роботи у Молдові, Румунії, Сербії, проєкт з розбудови регіональної мережі журналістської співпраці The Open Initiative: Journalists cooperation (Ukraine, Moldova, Romania) та транскордонні онлайн-заходи, які систематично проводить «Главком» задля розбудови та підтримки діалогу та об'єктивного висвітлення подій у регіоні.

Крім того, учасники розповіли про те, як здебільшого висвітлюється українська проблематика в країнах їхнього постійного проживання.

Зазначимо, що ІА «Главком» та регіональна ініціатива The Open Initiative: Journalist cooperation були одними з інформаційних партнерів форуму СКУМО.

Президент Світового конгресу українських молодіжних організацій (СКУМО) Дмитро Лєкарцев у коментарі «Главкому» повідомив, що Україні необхідна єдина державна установа, яка підтримувала б зв’язки із українцями за кордоном.

Як писав «Главком», у Міністерстві молоді та спорту планують посилити міжкультурні проєкти мобільності для українців за кордоном.

До слова, Україна інвестує 10 млн грн у збереження кримськотатарської культурної спадщини.