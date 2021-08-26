Уряд пообіцяв підтримку для культурних проєктів українців за кордоном. Що відомо

У цьому році проведено вже два конкурси на відбір проєктів спільно із Польщею та Литвою

Посилення мобільності молоді діаспори та спільні проєкти з урядами інших країн є одним із пріоритетів у роботі з молодими українцями, що живуть за кордоном. Про це заявила заступниця міністра молоді та спорту України Марина Попатенко під час Форуму української молоді діаспори, який проходить у Чернівцях, інформує кореспондент «Главкома».

«У межах реалізації нашої співпраці (із молоддю діаспори – ред.) Міністерство молоді та спорту має двосторонні обміни для поглиблення міжкультурного діалогу. Наприклад, Україна-Польща, Україна-Литва, і дана співпраця буде посилюватися для того, щоб поглиблювати діалог між Україною та іншими країнами», – розповіла Попатенко.

За словами заступниці міністра, двосторонні обміни будуть відбуватися між громадськими організаціями та закладами освіти.

«Це обміни між громадськими організаціями. Представники громадських організацій формують спільні проєкти. Це можуть бути проєкти із неформальної освіти, вивчення історії. Вони їх пишуть, й ми визначаємо по пріоритетності й в рамках цих обмінів яку можна отримати підтримку від урядів України, Польщі чи Литви. У таких конкурсах можуть брати участь і представники навчальних закладів, тобто не тільки громадські організації», – пояснила Попатенко.

Зокрема, за її словами, у цьому році проведено вже два конкурси на відбір проєктів спільно із Польщею та Литвою і надалі посилення мобільності серед молоді діаспори буде одним із пріоритетів.

До слова, Україна інвестує 10 млн грн у збереження кримськотатарської культурної спадщини.