Україна забороняє в'їзд автомобілям на придністровських номерах

Транспортні засоби, які зареєстровані у непідконтрольному Кишиневу Придністров’ї на територію України допущені не будуть

Заборона почне діяти з 1 вересня

Україна забороняє з 1 вересня в’їзд на свою територію автомобілям із реєстрацією на непідконтрольному Молдові Придністров’ї. Про це в коментарі «Главкому» розповів прессекретар Прикордонної служби України Андрій Демченко.

«Рішенням Кабінету міністрів визначена заборона в’їзду на територію України автівок з придністровського регіону Молдови, які не мають належної реєстрації або номерних знаків нейтрального зразку з відповідною позначкою країни», – сказав Демченко.

Він додав, що транспортні засоби, які зареєстровані у непідконтрольному Кишиневу Придністров’ї на територію України допущені не будуть.

«Їх на територію України не пустять… Це діятиме щодо усіх транспортних засобів – і приватних, і комерційних», – пояснив він.

Як повідомляв «Главком», з 28 серпня «Молдавська залізнична дорога» поновила рух поїздів за маршрутом Одеса – Кишинів – Одеса. Також відомо, що Україна та Молдова відтермінували перехід до спільного прикодонного контролю на ділянці спільного кордону із Придністров’ям.

Нагадаємо, Зеленський і Шмигаль запізнились на парад з нагоди Дня незалежності Молдови. Раніше повідомлялось, що літак із українською делегацією не міг приземлитися у столиці Молдови через погодні умови.

27 серпня Республіка Молдова відзначала 30-річчя незалежності. Окрім керівництва України, до Кишиневу прибули президент Румунії Коаус Йоханіс та президент Польщі Анджей Дуда.