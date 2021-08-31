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    Україна забороняє в'їзд автомобілям на придністровських номерах

    Транспортні засоби, які зареєстровані у непідконтрольному Кишиневу Придністров&rsquo;ї на територію України допущені не будуть - Україна забороняє в'їзд автомобілям на придністровських номерах
    Транспортні засоби, які зареєстровані у непідконтрольному Кишиневу Придністров’ї на територію України допущені не будуть
    Фото з відкритих джерел

    Заборона почне діяти з 1 вересня

    Україна забороняє з 1 вересня в’їзд на свою територію автомобілям із реєстрацією на непідконтрольному Молдові Придністров’ї. Про це в коментарі «Главкому» розповів прессекретар Прикордонної служби України Андрій Демченко.

    «Рішенням Кабінету міністрів визначена заборона в’їзду на територію України автівок з придністровського регіону Молдови, які не мають належної реєстрації або номерних знаків нейтрального зразку з відповідною позначкою країни», – сказав Демченко.

    Він додав, що транспортні засоби, які зареєстровані у непідконтрольному Кишиневу Придністров’ї на територію України допущені не будуть.

    «Їх на територію України не пустять… Це діятиме щодо усіх транспортних засобів – і приватних, і комерційних», – пояснив він.

    Як повідомляв «Главком», з 28 серпня «Молдавська залізнична дорога» поновила рух поїздів за маршрутом Одеса – Кишинів – Одеса. Також відомо, що Україна та Молдова відтермінували перехід до спільного прикодонного контролю на ділянці спільного кордону із Придністров’ям.

    Нагадаємо, Зеленський і Шмигаль запізнились на парад з нагоди Дня незалежності Молдови. Раніше повідомлялось, що літак із українською делегацією не міг приземлитися у столиці Молдови через погодні умови.

    27 серпня Республіка Молдова відзначала 30-річчя незалежності. Окрім керівництва України, до Кишиневу прибули президент Румунії Коаус Йоханіс та президент Польщі Анджей Дуда.

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    Теги: прикордонники Держприкордонслужба Молдова автомобіль Україна Придністров'я Андрій Демченко
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    Україна забороняє в'їзд автомобілям на придністровських номерах