Головний рабин Києва пояснив, як українцям уникати антисемітизму



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Головний рабин Києва Йонатан Біньямін Маркович

Йонатан Біньямін Маркович пригадав інциденти, з якими йому доводилось стикатись особисто

Головний рабин Києва Йонатан Біньямін Маркович в інтерв’ю «Главкому» розповів, що він особисто вважає антисемітизмом.

Рабин розповів таку історію: «колись давно я пішов на Хрещатику у магазин мобільного зв’язку, а молода людина, побачивши мене, почала кричати «Хайль, Гітлер!». Або нещодавно в Херсоні в синагогу кинули «коктейль Молотова».

На запитання про те, чи можна вважати антисемітизмом, коли у ЗМІ пишуть, що провідні олігархи-мільярдери в Україні – євреї, Йонатан Біньямін Маркович жартома відказав, що це антисемітизм, бо не всі провідні олігархи – євреї. Також рабин вважає явним антисемітизмом те, що у 90-х роках народний депутат Григорій Омельченко кожне скликання рахував кількість євреїв у Верховній Раді.

«Розкажу вам історію, коли до мене прийшов один колишній міністр, який вже на той момент добряче випив. І він сказав, що саме євреї винні в погромах, що тут відбувались. Він вважав, що це нормально, коли Богдан Хмельницький просто знищив третину єврейського народу, який жив на території України. Євреям же тоді не можна було займатись нічим – ані поля обробляти, ані шити. Єдине, що можна було – займатися фінансами, оскільки це тоді вважалося принизливим заняттям. Це зараз бути бізнесменом чи банкіром – престижно», – розповів Йонатан Біньямін Маркович.

На запитання про те, чи може єврей бути українцем, і чи вважає себе українцем, головний рабин Києва відповів, що вважає себе не просто українцем, а патріотом України. «Я полюбив цю країну, і Київ. І дуже багато ми робимо різного не тільки для єврейської громади, але й для країни», – сказав рабин.

Нагадаємо, посол Ізраїлю Йоель Ліон заявив, що якщо слідувати настановам Міжнародного альянсу пам’яті жертв Голокосту, в Україні є підйом антисемітизму.

Минулого року провідне ізраїльське видання наголошувало, що в Україні склався унікальний випадок: «Україна – єдина країна в світі, окрім Ізраїлю, де президент і прем'єр-міністр є євреями».

Торік олігарх Ігор Коломойський дав інтерв’ю ізраїльській газеті Мakorrishon, де розповів, що Володимир Зеленський не релігійний єврей, але «ми працюємо над тим, щоб він принаймні дотримувався Шаббату.