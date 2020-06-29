Головний рабин Києва: В підручниках не вистачає інформації про те, що зробили євреї для української держави



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Головний рабин Києва

Йонатан Біньямін Маркович прокоментував ініціативу головного рабина Кривого Рогу про перегляд закону про освіту

В українських підручниках для учнів не вистачає інформації про те, що зробили євреї для української держави. Як, до речі, і католики, і мусульмани.

Це в інтерв’ю «Главкому» підтвердив головний рабин Києва Рав Йонатан Біньямінм Маркович, відповідаючи на запитання про ініціативу рабина Кривого Рогу переглянути закон про освіту, який. мовляв, порушує права нацменшин, а також не враховує в підручниках історії внесок євреїв в становлення української державності.

«Не читав цього закону, але, дійсно, в підручниках не вистачає інформації про те, що зробили євреї для української держави. Як, до речі, і католики, і мусульмани», – сказав Рабин.

Рав Йонатан Біньямінм Маркович зазначив, що його молодшій дитині – 15 років, вона вчиться за кордоном. «Але у моєї дружини є власна школа і ми б хотіли, аби в закони додали більше про єврейське життя в Україні», – додав рабин.

Нагадаємо, головний рабин Кривого Рогу Лірон Едері стверджує, що чинний Закон України «Про освіту» лише частково враховує потреби нацменшин під час освітнього процесу.

18 березня цього року набув чинності Закон «Про повну загальну середню освіту». У Міністерстві освіти наголошували, що учні отримують можливість будувати індивідуальні освітні траєкторії, вибирати навчальні предмети і мати більше прав для учнівського самоврядування.

Угорщина пред’являє претензії до України через два закони, що були прийняті у 2017 (Закон про освіту) і 2019 (Закон про функіонування української мови як державної) роках.