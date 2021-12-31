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    Готуйте парасолі. Синоптики дали прогноз на перший день нового року

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    1 січня в Україні очікується дощова погода з сильним вітром - Готуйте парасолі. Синоптики дали прогноз на перший день нового року
    1 січня в Україні очікується дощова погода з сильним вітром
    фото з відкритих джерел

    1 січня сильний поривчастий вітер охопить більшу частину України

    Новий рік в Україні розпочнеться дощем та теплою погодою. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

    У новорічну ніч дощі пройдуть на Заході, Півночі, у Центрі та досягнуть Одещини.

    Протягом ранку та дня 1 січня волога повітряна маса поступово охопить усі центральні області, Південь та Схід України, а в західних та північних областях опади вдень стихнуть.

    Дощ часом змішуватиметься із мокрим снігом.

    У перший день 2022 року сильний вітер північно-західного напрямку, до штормових поривів охопить більшу частину України, попереджає Діденко.

    Температура повітря новорічної ночі становитиме від 1 морозу до 3 тепла, у східних областях, на Полтавщині, Запоріжжі, у Дніпрі з районами -2-7 градусів, у західних областях +2+5 градусів.

    Вдень 1 січня очікується +2+6 градусів, на Заході та Півдні до +8 градусів, в східних областях буде близько нуля.

    У Києві на новорічну ніч йтиме дощ, вдень 1 січня опади послабнуть.

    Температура повітря у Києві в новорічну ніч коливатиметься близько +2 градусів, вдень 1 січня повітря прогріється до +5 градусів.

    Нагадаємо, 31 грудня в Україні оголошено I рівень небезпеки через погіршення погодних умов.

    За прогнозом синоптиків, сьогодні в Україні в більшості регіонів потеплішає. Мороз залишиться тільки на Сході. Температура повітря вдень триматиметься в межах -4...+6 градусів, а вночі опуститься до -10. У західних областях буде хмарно, дощитиме.

    Читайте також: Синоптики розповіли про погоду в новорічну ніч у Києві

    Теги: прогноз погоди новорічні свята повітря вітер Наталка Діденко
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    Готуйте парасолі. Синоптики дали прогноз на перший день нового року