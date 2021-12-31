Готуйте парасолі. Синоптики дали прогноз на перший день нового року
1 січня сильний поривчастий вітер охопить більшу частину України
Новий рік в Україні розпочнеться дощем та теплою погодою. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
У новорічну ніч дощі пройдуть на Заході, Півночі, у Центрі та досягнуть Одещини.
Протягом ранку та дня 1 січня волога повітряна маса поступово охопить усі центральні області, Південь та Схід України, а в західних та північних областях опади вдень стихнуть.
Дощ часом змішуватиметься із мокрим снігом.
У перший день 2022 року сильний вітер північно-західного напрямку, до штормових поривів охопить більшу частину України, попереджає Діденко.
Температура повітря новорічної ночі становитиме від 1 морозу до 3 тепла, у східних областях, на Полтавщині, Запоріжжі, у Дніпрі з районами -2-7 градусів, у західних областях +2+5 градусів.
Вдень 1 січня очікується +2+6 градусів, на Заході та Півдні до +8 градусів, в східних областях буде близько нуля.
У Києві на новорічну ніч йтиме дощ, вдень 1 січня опади послабнуть.
Температура повітря у Києві в новорічну ніч коливатиметься близько +2 градусів, вдень 1 січня повітря прогріється до +5 градусів.
Нагадаємо, 31 грудня в Україні оголошено I рівень небезпеки через погіршення погодних умов.
За прогнозом синоптиків, сьогодні в Україні в більшості регіонів потеплішає. Мороз залишиться тільки на Сході. Температура повітря вдень триматиметься в межах -4...+6 градусів, а вночі опуститься до -10. У західних областях буде хмарно, дощитиме.
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