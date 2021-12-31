Чи зігріває алкоголь у мороз? Медик дав поради тим, хто йде святкувати Новий рік на майдани

«Алкоголь розширює судини і це призводить до порушення теплообміну»

На холоді алкоголь працює за принципом анестетика – холод не відчувається в цю хвилину, але організм стрімко переохолоджується. В інтерв'ю «Главкому» судинний хірург, кандидат медичних наук Роман Геращенко розповів, чому грітись алкоголем – погана ідея.

«Алкоголь розширює судини і це призводить до порушення теплообміну, тому що під дією алкоголю судини віддають тепло і холод пробирає весь організм. В результаті відбувається різке переохолодження організму», – зазначив судинний хірург.

Найчастіше таким способом зігріваються мисливці та рибалки, які проводить багато часу на морозі. Якщо перші ще хоч трохи рухаються і частково зігріваються природнім шляхом, то рибалки сидять на місці і ризик переохолодження значно росте.

«Коли вони довго сидять, то через малорухомий спосіб проведення часу судини розширюються, з’являється хибне відчуття того, що їм тепло. Потім їм стає холодно і вони далі продовжують приймати алкоголь для того, щоб було тепліше. Але це хибне сприйняття – навпаки буде холодно і ризик обморозити певні ділянки тіла зростає. Алкоголь діє як анестетик, тобто знижує чутливість, тому вони не відчувають того, що замерзають», – розповів Геращенко.

Також судинний хірург розповів, що головне правило «мінусових температур» – берегти верхні й нижні кінцівки, адже вони найбільше піддаються переохолодженню.

У Києві тривають зимові свята, у програмі понад 270 новорічно-різдвяних заходів, які відбуваються в усіх районах столиці.

Нагадаємо, що у ніч із 31 грудня 2021 року на 1 січня 2022 року київський фунікулер працюватиме цілодобово. Також буде подовжено на дві години роботу столичного метрополітену і міського наземного пасажирського транспорту загального користування.