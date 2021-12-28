Синоптики розповіли про погоду в новорічну ніч у Києві

Сьогодні пообіді столицю засипле снігом

31 грудня – 1 січня в Україні очікується тепла, з дощами та мокрим снігом погода. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

Сьогодні, 28 грудня, в Києві друга половина дня буде зі снігом. Водіям варто врахувати цю інформацію.

Синоптична карта з прогнозом на 28 грудня

У середу, 29 грудня, в Україні пануватиме антициклон, тому опади в столиці малоймовірні.

«На дорогах ожеледиця. Вночі -6-9 градусів, вдень близько 5 градусів морозу», – повідомила Діденко.

Раніше повідомлялося, що на Новий рік в Україні очікуються люті морози.

28 грудня на півдні України почався крижаний апокаліпсис.

Також протягом 28 грудня у деяких областях України спостерігатиметься погіршення погодних умов. Зокрема сильна ожеледь на дорогах до кінця доби в Запорізькій, Донецькій областях, в портах Маріуполь, Бердянськ.

Протягом найближчих двох днів в Україні очікується погіршення погодних умов, зокрема на півдні та в центрі інтенсивні снігопади та ожеледиця.