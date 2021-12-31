Перед Новим роком в Україні оголошено перший рівень небезпеки

Погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту

В Україні туман та ожеледь

У п’ятницю, 31 грудня, в Україні оголошено I рівень небезпеки через погіршення погодних умов. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

За даними Укргідрометцентру, 31 грудня на дорогах країни ожеледиця, вночі та вранці у східних та західних областях туман, видимість 200-500 метрів.

У північних та центральних областях місцями ожеледь.

У Києві та Київській області 31 грудня вночі та вранці ожеледиця, місцями ожеледь.

«Такі погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць», – попереджають рятувальники.

За прогнозом синоптиків, сьогодні в Україні в більшості регіонів потеплішає. Мороз залишиться тільки на Сході. Температура повітря вдень триматиметься в межах -4...+6 градусів, а вночі опуститься до -10. У західних областях буде хмарно, дощитиме.

Синоптики повідомили, яка погода чекає на киян в перший день нового року.