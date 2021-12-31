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    Перед Новим роком в Україні оголошено перший рівень небезпеки

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    Погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту&nbsp; - Перед Новим роком в Україні оголошено перший рівень небезпеки
    Погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту 
    фото: glavcom.ua

    В Україні туман та ожеледь

    У п’ятницю, 31 грудня, в Україні оголошено I рівень небезпеки через погіршення погодних умов. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

    За даними Укргідрометцентру, 31 грудня на дорогах країни ожеледиця, вночі та вранці у східних та західних областях туман, видимість 200-500 метрів.

    У північних та центральних областях місцями ожеледь.

    У Києві та Київській області 31 грудня вночі та вранці ожеледиця, місцями ожеледь.

    «Такі погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць», – попереджають рятувальники.

    За прогнозом синоптиків, сьогодні в Україні в більшості регіонів потеплішає. Мороз залишиться тільки на Сході. Температура повітря вдень триматиметься в межах -4...+6 градусів, а вночі опуститься до -10. У західних областях буде хмарно, дощитиме.

    Синоптики повідомили, яка погода чекає на киян в перший день нового року.

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    Теги: прогноз погоди ДСНС дороги Укргідрометцентр рятувальники
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    Перед Новим роком в Україні оголошено перший рівень небезпеки