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    Мати «бойовика» розповіла про долю сина, який став «гарматним м'ясом» для Росії (відео)

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    Російські експерти постійно запевняли, що в Україні насправді &laquo;внутрішній конфлікт&raquo;, &laquo;громадянська війна&raquo; - Мати «бойовика» розповіла про долю сина, який став «гарматним м'ясом» для Росії (відео)
    Російські експерти постійно запевняли, що в Україні насправді «внутрішній конфлікт», «громадянська війна»
    Фото з відкритих джерел

    Москва готувала бійців для відправлення в Україну тоді, коли активна фаза конфлікту на Донбасі ще не настала

    Мати бойовика Дмитра Долгих, який загинув, розповіла, що її син ще навесні 2014 року проходив військову підготовку в Росії. Про це інформує в Youtube Денис Казанський.

    Автор розповів, що нещодавно російський військовий кореспондент Юрій Котенок опублікував інтерв'ю матері загиблого терориста так званої «ДНР». У ньому жінка відверто розповіла історію свого сина.

    Мати бойовика зазначила, що її син ще на початку травня 2014 року пройшов військову підготовку в Росії, на військовій базі ПВК «Вагнера» в Молькіно, що в Краснодарському краї. Згодом Дмитра Долгих відправили до Слов'янська, до офіцера ФСБ Ігоря Гіркіна. Найманець майже одразу загинув під Ямполем 19 червня 2014 року.

    Тобто Москва готувала бійців для відправлення в Україну тоді, коли активна фаза конфлікту на Донбасі ще не настала.

    Водночас російські політики та експерти запевняли, що в Україні насправді «внутрішній конфлікт», «громадянська війна», до яких Росія не має жодного стосунку.

    Додамо, що відтепер 4 червня в Україні будуть вшановувати на державному рівні в Міжнародний день дітей – безневинних жертв агресії – пам’ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

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    Теги: Росія війна інформаційна війна Україна
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    Мати «бойовика» розповіла про долю сина, який став «гарматним м'ясом» для Росії (відео)