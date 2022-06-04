Грозові дощі накриють сім областей: прогноз погоди на 4 червня

У семи областях України оголосили штормове попередження

На суботу, 4 червня, у семи областях на заході України оголосили штормове попередження. Очікується грози, град та шквали вітру. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

4 червня в країні буде переважно без опадів, лише вдень в західних областях можливі короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15−20 м/с.

Як зазначається, через негоду оголошено І рівень небезпечності у таких областях:

Волинська;

Рівненська;

Львівська;

Тернопільска;

Закарпатська;

Івано-Франківська;

Чернівецька.

У Карпатах місцями значні дощі. Вітер східний, північно-східний, 5−10 м/с. Температура у західних та північних областях вночі 8−13°, вдень 21−26°, в Карпатах 11−16°, на решті території вночі 12−17°, на узбережжі морів до 20°, вдень 25−30°.

У Києві 4 червня буде сухо. Вітер східний, 5−10 м/с. Температура вночі 11−13°, вдень 24−26°.

Раніше повідомлялося, що у червні 2022 року середня місячна температура повітря прогнозується 18-23 градусів тепла (в гірських районах 15-19 градусів). Місячна кількість опадів очікується 49-108 мм (в Карпатах 109-164 мм), що в межах місячної норми. Детальніше про те, яким буде перший місяць літа читайте тут.