4 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не прийнято працювати на землі, інакше виросте лише бур’ян, полин та волошки

4 червня в Україні та в усьому світі відзначають кілька суспільно важливих свят і серед них День вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Крім того, 4 червня вшановують святого Василіска.

У цей день світова спільнота відзначає Міжнародний день спойлерів, Міжнародний день боротьби з карієсом зубів, Міжнародний день безневинних дітей – жертв агресії.

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять мученика Василіска.

У народному календарі ця дата отримала таку назву: день Трибога. Свято, коли закінчується весна і починається літо. Наші предки вважали, що у цей день Ярила Весняного замінює Трисвітлий Дажбог.

Міжнародний день спойлерів

Фото з відкритих джерел

Свято придумане в США. Спойлер від англійського to spoil - «гадити«, «отруювати«, «псувати«. Передчасно розкрита важлива інформація, яка псує враження від художнього твору, руйнуючи інтригу. Приклад найвідомішого спойлера: «А до речі, вбивця садівник«.

Міжнародний день боротьби з карієсом зубів

Фото з відкритих джерел

Карієс зубів є найбільш поширеним хронічним захворюванням у світі. Він зумовлений тим, що бактерії в роті метаболізують цукор із їжі і виробляють кислоти, які з часом розщеплюють емаль зуба.

Основними факторами ризику виникнення захворювань ротової порожнини є їжа із високим вмістом цукру, куріння, вживання алкоголю, а також недостатні гігієна порожнини рота і догляд.

Споживання надмірної кількості цукру активує бактерії в роті, які перетворюють цукор на кислоти, що починають розчиняти зубну емаль. Загроза карієсу зростає, якщо ви споживаєте цукор більше чотирьох разів на день і/або споживаєте понад 50 г (приблизно 12 чайних ложок) на день.

Міжнародний день безневинних дітей – жертв агресії

4 червня відзначається Всесвітній день безневинних дітей, які постраждали від агресії. Цей пам’ятний день запроваджено рішенням Генеральної Асамблеї ООН на одному зі спеціальних засідань з питань про Палестину у 1982 році.

У військових конфліктах, аморальних терористичних актах по всьому світу, від випадкових вибухів старих снарядів під ґрунтом гине велика кількість дітей. Такі страшні події – результат дій дорослих людей, які засліплені жагою влади та грошей і не можуть знайти компроміс для припинення конфлікту.

Ця дата – своєрідний акт протесту проти війни, вбивств, насильства та спроба забезпечити невинним дітям мирне сьогодення та світле майбутнє.

День вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації

День вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України відзначають 4 червня з 2021 року. Російська агресія в Україні триває з 2014 року, а 24 лютого 2022 року росія почала повномасштабне вторгнення в Україну. Тільки за цей час російські загарбники вбили більше 200 українських дітей, поранили більше 400.

Крім того, росіяни знущаються з українських дітей й здійснюють жахливі злочини. За 8 років на Донбасі більше 240 дітей загинуло, більше 50 вважається зниклими безвісти й пораненими було більше 500 дітей.

4 червня 2021 року вперше Україна на офіційному рівні відзначила День вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. День створений для того, аби привернути увагу до кричущих порушень з боку Росії, яка не дотримується всіх існуючих конвенцій та договорів щодо ведення війни.

Мученик Василіск

4 червня вшановується пам’ять мученика Василіска, який у 308 році постраждав за віру в Христа, оскільки не побажав принести жертву язичницьким богам. В результаті, був обезголовлений. У народі 4 червня називали по-різному: Волошковий день, День Василіска, день святого Васси, Солов’їний день. Зустрічалися 4 червня в будинку і розважали один одного жартами, примовками, цікавими розповідями.

Чому виникла традиція не проводити ніяких робіт в цей день? 4 червня відзначали день Ярила – бога природи і животворящих сил. Згодом він злився зі святом Трійці. Була поширена традиція 4 червня прикрашати стрічками молоду березу і дома.

Традиції та обряди

В народне свято Василіск не прийнято працювати на землі, інакше виросте лише бур’ян, полин та волошки. Тому його присвячують клопоту по будинку.

Існує легенда про те, що у цей день може народитися цар Василіск – істота з тілом жаби, головою півня та зміїним хвостом. Від його погляду все живе гине: джерела і колодязі висихають, дівчата втрачають красу, а урожай в’яне. Щоб цього не сталося, напередодні дня Василіска господарі збирають всі яйця і варять їх круто.

Що не можна робити сьогодні

Сьогодні не можна залишати незварені яйця, адже, за повір'ям, з них може вилупитися змія.

Також у цей день не варто ігнорувати пташок, адже вони наспівують гарну погоду. Якщо можете, то допоможіть пернатим.

Не рекомендують у цей день позичати речі, адже є велика імовірність, що річ пошкодять і до вас вона не повернеться.

Прикмети на 4 червня

Гарний урожай огірків обіцяв велику кількість оводів і павуків.

Рік буде врожайним, якщо у день Василіска вранці на траві багато роси.

Соловей вночі співає – погода обіцяє бути хорошою і теплою.

Тумани на Василіска – до грибного літа.

Іменини

У четвер, 4 червня, іменини відзначають власники таких імен: Василіск, Володимир, Данило, Іван, Макар, Михаїл, Павло, Софія, Карл, а також Франциск.