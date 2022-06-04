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    Новини

    Навіщо Путін знищує українські міста? Лукашенко шокував новою заявою

    Лукашенко заявив, що не треба&nbsp;&laquo;ображати&raquo; Путіна - Навіщо Путін знищує українські міста? Лукашенко шокував новою заявою
    Лукашенко заявив, що не треба «ображати» Путіна
    фото з відкритих джерел

    Лукашенко виправдовує масові вбивства українців: образили Путіна

    Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Росія після 100 днів війни не прагне захопити Україну, а просто намагається довести, що з нею «треба рахуватися». Про це повідомляє Інтерфакс.

    «Повірте, у Путіна, військових Росії, у них прагнення Україну захопити, ще щось – нма. Вони просто показали: з Росією треба рахуватися. Не треба ображати президента Росії. Не треба душити російську мову, якою всі українці розмовляють. Навіть, як дехто каже, націоналістично орієнтовані», – заявив він у Мінську.

    Також, за його словами, Росію та Білорусь непокоїть питання їхньої безпеки.

    «Нам треба думати про те, як захиститися, попередити і не допустити цього плацдарму, звідки можливий напад», – заявив він.

    Він несподівано додав, що погоджуюся з оцінкою фінансиста Джорджа Сороса щодо ймовірності нової світової війни: «Якщо в Україні зараз не зупинять, Сорос має рацію. Треба зараз зупинитись в Україні».

    Нагадаємо, 31 травня Олександр Лукашенко заявив, що Україна ще до початку повномасштабної російсько-української війни начебто убила на своїй території двох далекобійників з Білорусі. А для визволення інших водіїв з білоруськими паспортами лукашенківські силовики нібито провели «спецоперацію».

    Теги: Білорусь росія окупанти Олександр Лукашенко війна путін українці напад Україна окупація #stoprussia
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    Навіщо Путін знищує українські міста? Лукашенко шокував новою заявою