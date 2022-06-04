Навіщо Путін знищує українські міста? Лукашенко шокував новою заявою

Лукашенко заявив, що не треба

Лукашенко заявив, що не треба «о бражати» Путіна

Лукашенко виправдовує масові вбивства українців: образили Путіна

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Росія після 100 днів війни не прагне захопити Україну, а просто намагається довести, що з нею «треба рахуватися». Про це повідомляє Інтерфакс.

«Повірте, у Путіна, військових Росії, у них прагнення Україну захопити, ще щось – нма. Вони просто показали: з Росією треба рахуватися. Не треба ображати президента Росії. Не треба душити російську мову, якою всі українці розмовляють. Навіть, як дехто каже, націоналістично орієнтовані», – заявив він у Мінську.

Також, за його словами, Росію та Білорусь непокоїть питання їхньої безпеки.

«Нам треба думати про те, як захиститися, попередити і не допустити цього плацдарму, звідки можливий напад», – заявив він.

Він несподівано додав, що погоджуюся з оцінкою фінансиста Джорджа Сороса щодо ймовірності нової світової війни: «Якщо в Україні зараз не зупинять, Сорос має рацію. Треба зараз зупинитись в Україні».

Нагадаємо, 31 травня Олександр Лукашенко заявив, що Україна ще до початку повномасштабної російсько-української війни начебто убила на своїй території двох далекобійників з Білорусі. А для визволення інших водіїв з білоруськими паспортами лукашенківські силовики нібито провели «спецоперацію».