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    Події в Україні

    Борис Джонсон заговорив українською у великодньому привітанні (відео)

    Борис Джонсон заговорив українською у великодньому привітанні (відео)
    фото: Борис Джонсон/Twitter

    «Будьте сильні і майте в серці відвагу», – звернувся прем’єр Великої Британії до українців

    Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон опублікував великоднє привітання. Політик у черговий раз висловив підтримку Україні і навіть заговорив українською. Відео привітання він опублікував у Twitter.

    Борис Джонсон побажав християнам з усього світу щасливих і благословенних великодніх свят. Також він звернувся до українців.

    «Будьте сильні і майте в серці відвагу, ви всі, що уповаєте на Господа», – сказав прем'єр-міністр Великої Британії.

    Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон 9 квітня відвідав Київ з офіційним візитом. Глава британського уряду з Польщі до української столиці їхав залізницею.

    Нагадаємо, в Києві відбулася зустріч прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона з президентом України Володимиром Зеленським. Згодом Зеленський та Джонсон прогулялися центром Києва.

    Читайте також: І зброя, і дипломатія. Як Велика Британія та Польща підтримують Україну
    Теги: росія окупанти Київ Польща дипломатія зброя війна Велика Британія Україна Twitter окупація Борис Джонсон #stoprussia
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    Борис Джонсон заговорив українською у великодньому привітанні (відео)