Борис Джонсон заговорив українською у великодньому привітанні (відео)

«Будьте сильні і майте в серці відвагу», – звернувся прем’єр Великої Британії до українців

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон опублікував великоднє привітання. Політик у черговий раз висловив підтримку Україні і навіть заговорив українською. Відео привітання він опублікував у Twitter.

Wishing Christians around the world a happy and blessed #Easter, including the Christians of Ukraine – whether you are marking Easter today or later this month.



May the risen Christ’s message of hope bring you strength.



1/2 pic.twitter.com/ChRimI3hzG — Boris Johnson (@BorisJohnson) April 17, 2022

Борис Джонсон побажав християнам з усього світу щасливих і благословенних великодніх свят. Також він звернувся до українців.

«Будьте сильні і майте в серці відвагу, ви всі, що уповаєте на Господа», – сказав прем'єр-міністр Великої Британії.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон 9 квітня відвідав Київ з офіційним візитом. Глава британського уряду з Польщі до української столиці їхав залізницею.

Нагадаємо, в Києві відбулася зустріч прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона з президентом України Володимиром Зеленським. Згодом Зеленський та Джонсон прогулялися центром Києва.