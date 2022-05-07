Британський школяр написав листа Зеленському й отримав відповідь (фото)

12-річний британський школяр Томас написав президенту України Володимиру Зеленському листа з підтримкою. Згодом хлопчик неочікувано отримав відповідь президента. Про це повідомили у Twitter відділу освіти в Англії.

Лист Зеленському Томас вклав у гуманітарну допомогу, яку їм вдалося зібрати у школі. Хлопчик був вражений та дуже радий, побачивши відповідь від президента.

Звертаючись до «найкращого президента», Томас сказав Володимиру Зеленському, що «щасливий, що допомагає» Україні. Хлопчик також додав, що сподівається, що Україна «переможе Росію», і що «Путін надто боїться говорити правду про війну».

Лист школяра Томаса Зеленському

Попри те, що він ніяк не чекав відповіді, все ж отримав її. Зеленський написав хлопчикові, що лист Томаса «викликає посмішку на обличчі».

Відповідь надрукована та написана англійською мовою, датована 23 квітня та підписана Володимиром Зеленським.

«Дякуємо за лист підтримки. Я в порядку і дякую за допомогу. Ми сподіваємося принести мир в Україну та їжу для громадян усієї країни та відбудувати міста. Те, що ви говорите в листі, і те, що Велика Британія робить для підтримки, викликає посмішку на моєму обличчі та в багатьох інших», – відповів президент України.

Відповідь Зеленського на лист школяра Томаса

Хлопчик навчається в школі графства Дарем.

BBC розповідають, як на відповідь Зеленського відреагувало його оточення. Учитель закладу Робін Хедден сказав: «Ми не могли в це повірити, коли прийшов лист. Наші співробітники офісу відкрили його, адресований «Томас у Трініті-школі» і розпитували класи, оскільки ми нічого не чекали назад».

Лист був серед 270 посилок із медичними засобами, одягом, їжею, туалетно-косметичними засобами та чотирма інвалідними візками. Допомогу організували учні школи, вчителі та батьки.

Коли співробітники центру для біженців у Польщі знайшли лист, вони пообіцяли переслати його. Так і відбулося.

Мати Томаса Кімберлі розповіла, що її син був схвильований, коли повернувся додому після школи.

«Томас повернувся зі школи, махаючи ним в руці. Я не знаю, чи зможемо ми забрати це з його рук, але ми збираємося обрамити це і виділити почесне місце в нашому домі», – сказала жінка.

У школі хочуть створити копію листа.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський провів зустріч у режимі відеоконференції із 43-м президентом Сполучених Штатів Америки Джорджем Бушем. Глава держави запросив Буша відвідати Україну у зручний для нього час.

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