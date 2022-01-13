Хочу зникнути: українська реперка шокувала фанатів несподіваною заявою

Реперка зізналася, що стомилася від роботи

Відома українська реперка Alyona Alyona зізналася, що стомилася від роботи артисткою і «хоче зникнути на певний час». Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.

«Ну як зникнути, я хочу поїхати далеко і трошки відпочити від роботи артиста та спробувати себе ще в якихось ремеслах. Хочу, щоб поряд зі мною зникли: нездорова їжа, недосипання та перевантаження в роботі. А за 2021 рік цього було достатньо», - розповіла Alyona Alyona.

Реперка зазначила, що сумуватиме за своїм хлопцем Денисом, батьками й аудиторією, тому сильно обмежувати спілкування не буде, проте перезавантажитися для неї справді важливо.

«Всі буденні справи я хочу відкинути далеко і поїхати в одне чарівне місце в Україні. Не скажу куди, але скажу, що там мені буде спокійно. Вірю, що там я зможу стати іншою та звільнитися від негативних переживань», - зізналася артистка.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Альона (@alyona.alyona.official)

Виконавиця заспокоїла прихильників, що комунікуватиме з ними текстом, але знімати селфі відео буде дуже рідко.

У коментарях підписники підтримали дівчину, хоча деякі засмутилися через майбутню відсутність нових треків. «Гарного тобі перезавантаження», «Ремесла можуть бути супер терапевтичними! Дуже приємно чути про Ваші наміри», «Альона нехай перезавантаження піде вам на користь! Приводьте в порядок свою душу й тіло, насолодіться відпочинком на повну. А ми будемо чекати», – пишуть прихильники реперки.

Як відомо, Alyona Alyona перебувала в одній з машин Red Bull, які дрифтували на Софійській площі 10 серпня.

У своєму Instagram реперка заявила, що учасників рекламних зйомок запевнили в наявності всіх дозволів на проведення заходу.

Як повідомлялося, 10 серпня на Софійській площі в центрі Києва два спортивних автомобілі влаштували дрифтінг. На відео зафіксовано, як автівки їздять колами по площі. При цьому на бруківці залишаються чорні сліди від шин. Це викликало обурення киян.