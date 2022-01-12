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    Економіка та фінанси

    Ціни на 30 товарів будуть перевіряти щодня: уряд оприлюднив список

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    Кабмін хоче&nbsp;доручити Державній службі статистики забезпечити щоденний моніторинг споживчих цін - Ціни на 30 товарів будуть перевіряти щодня: уряд оприлюднив список
    Кабмін хоче доручити Державній службі статистики забезпечити щоденний моніторинг споживчих цін
    фото: Уніан

    Кабмін оприлюднив перелік споживчих товарів, ціни на які будуть перевіряти

    Уряд планує ухвалити розпорядження «Про заходи щодо моніторингу та аналізу цін і стану товарних ринків». До переліку увійдуть 30 позицій. Про це йдеться у порядку денному засідання Кабінету міністрів 12 січня.

    Планується доручити Державній службі статистики забезпечити здійснення щоденного моніторингу споживчих цін на товари за переліком та надавати Міністерству економіки відповідну інформацію до 16:00 звітного дня.

    Товари, щодо яких щоденно проводиться моніторинг цін:

    • Борошно пшеничне вищого сорту
    • Макаронні вироби з м’яких сортів пшениці
    • Батон
    • Хліб житньо-пшеничний
    • Крупа гречана
    • Крупа вівсяна
    • Пшоно
    • Свинина
    • Яловичина
    • Птиця (тушки курячі)
    • Молоко пастеризоване жирністю до 2,6 відсотка (у плівці)
    • Масло вершкове жирністю від 72 до 82,5 відсотка включно
    • Сметана жирністю до 15 відсотків включно
    • Яйця курячі категорії С1
    • Олія соняшникова
    • Цукор кристалічний
    • Капуста білокачанна
    • Цибуля ріпчаста
    • Буряк
    • Морква
    • Картопля
    • Етанол, розчин 96 відсотків
    • Жарознижувальні препарати імпортні
    • Жарознижувальні препарати вітчизняні
    • Антибіотики вітчизняні
    • Антибіотики імпортні
    • Медична маска одноразова
    • Бензин марки А-95
    • Дизельне пальне
    • Газ скраплений для автомобілів

    Раніше стало відомо, що Держава регулюватиме ціни на батон та олію

    До слова, радник президента Олег Устенко, реагуючи на подорожчання продуктів харчування, анонсував запровадження продуктових карток, які будуть діяти через додаток «Дія». Таким чином влада намагатиметься підтримати найбільш вразливі верстви населення.

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    Теги: Кабмін газ економіка торгівля бензин продукти ціни їжа уряд харчування пальне хліб
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    Ціни на 30 товарів будуть перевіряти щодня: уряд оприлюднив список