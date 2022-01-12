Королева Йорданії обрала для офіційної зустрічі сорочку від українського бренду (фото)

Таку модель сорочки можна придбати зі знижкою приблизно за 19 тис.грн

Одяг від українських дизайнерів все більше здобуває світове визнання

Королева Йорданії Ранія була помічена під час ділового візиту до міста Ес-Салт у сорочці-пальто від української дизайнерки Світлани Бевзи. Відповідні фото з’явилися на офіційній сторінці королеви в Instagram.

Сорочку-пальто зі стовідсоткової вовни із колекції FW-21 королева накинула поверх білої майки та класичних джинс, а образ доповнила кросівками Dior.

Наразі таку модель можна придбати зі знижкою приблизно за 19 тис.грн (повна вартість 24 тис.грн).

До слова, мати Ілона Маска носить сукню від української дизайнерки.

Раніше мама Ілона Маска вигуляла в Києві вбрання від українських дизайнерів.

Нагадаємо, нещодавно експрем’єрка привітала українців зі святами і приміряла нову сукню від відомої української дизайнерки Юлії Магдич. Етно-вбрання із червоною вишивкою зачарувало користувачів мережі.