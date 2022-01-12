  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Королева Йорданії обрала для офіційної зустрічі сорочку від українського бренду (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Таку модель сорочки можна придбати зі знижкою приблизно за 19 тис.грн - Королева Йорданії обрала для офіційної зустрічі сорочку від українського бренду (фото)
    Таку модель сорочки можна придбати зі знижкою приблизно за 19 тис.грн
    фото королева Ранія/Instagram

    Одяг від українських дизайнерів все більше здобуває світове визнання

    Королева Йорданії Ранія була помічена під час ділового візиту до міста Ес-Салт у сорочці-пальто від української дизайнерки Світлани Бевзи. Відповідні фото з’явилися на офіційній сторінці королеви в Instagram.

    Сорочку-пальто зі стовідсоткової вовни із колекції FW-21 королева накинула поверх білої майки та класичних джинс, а образ доповнила кросівками Dior.


    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Королева Йорданії обрала для офіційної зустрічі сорочку від українського бренду (фото)
    Королева Йорданії обрала для офіційної зустрічі сорочку від українського бренду (фото)
    Королева Йорданії обрала для офіційної зустрічі сорочку від українського бренду (фото)
    Королева Йорданії обрала для офіційної зустрічі сорочку від українського бренду (фото)
    Королева Йорданії обрала для офіційної зустрічі сорочку від українського бренду (фото)

    Наразі таку модель можна придбати зі знижкою приблизно за 19 тис.грн (повна вартість 24 тис.грн).

    До слова, мати Ілона Маска носить сукню від української дизайнерки.

    Раніше мама Ілона Маска вигуляла в Києві вбрання від українських дизайнерів.

    Нагадаємо, нещодавно експрем’єрка привітала українців зі святами і приміряла нову сукню від відомої української дизайнерки Юлії Магдич. Етно-вбрання із червоною вишивкою зачарувало користувачів мережі.

    Теги: модель речі Йорданія Instagram мода
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Королева Йорданії обрала для офіційної зустрічі сорочку від українського бренду (фото)