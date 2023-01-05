Кремль оголосив про припинення вогню, передача лаврських храмів державі. Головне за 5 січня

Путін заявив, що згоден на переговори тільки за умови виконання вимог, які поставила РФ

Кремль запровадив режим припинення вогню по всій лінії фронту, Успенський собор та Трапезну церкву Києво-Печерської лаври повернули державі, Ердоган закликав Путіна «односторонньо припинити вогонь». Ці та інші новини 2 січня ми традиційно зібрали у добірку, щоб ви були в курсі всього важливого.

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Кремль оголосив про припинення вогню

Російський диктатор Володимир Путін доручив міністру оборони РФ Сергію Шойгу запровадити режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення. Як стверджується, планується, що режим діятиме «по всій лінії бойового зіткнення» з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня.

Митрополит Павло влаштував демарш під час передачі лаврських храмів державі

Успенський собор та Трапезну церкву Києво-Печерської лаври повернули державі. Рішення ухвалила комісія, яка займалася інвентаризацією майна та оглядала будівлі. митрополит УПЦ Московського патріархату Павло не прийшов підписати відповідний акт, але це не завадить повернути державне майно.

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Ердоган запропонував Путіну «односторонньо припинити вогонь». Реакція Кремля

Глава Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, у якій обговорив війну в Україні. Ердоган заявив, що заклики до миру та переговорів мають бути підкріплені одностороннім оголошенням про припинення вогню та «баченням справедливого рішення». У свою чергу Кремль відповів на пропозицію Ердогана. Проте заявив, що згоден на переговори тільки за умови виконання вимог, які поставила РФ.

Гроші під плінтусами і в туалеті: викрито масштабну схему махінацій на Одеській митниці

Працівники Державного бюро викрили масштабну схему поборів на Одеській митниці. Під час спецоперації було затримано інспектора Одеської митниці, який вимагав з імпортера «плату» за безперешкодний ввіз генераторів та електроприладів в Україну. Митник брав гроші за не створення штучних проблем при митному оформленні генераторів попри те, що нині діють пільгові умови для їх розмитнення. Такі «послуги» він оцінював у 50% від суми офіційних митних платежів.

Банкова відреагувала на «різдвяне перемир’я» Кирила

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що запропоноване главою Російської православної церкви патріархом Кирилом «різдвяне перемир’я» є цинічною пасткою. Радник прокоментував пропозицію Кирила й нагадав, що РПЦ закликала до геноциду українців, заохочувала масові вбивства й наполягає на ще більшій мілітаризації Росії.

Нагадаємо, триває 316-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти продовжують зосереджувати зусилля на веденні наступу на Бахмутському напрямку. На Авдіївському та Куп’янському напрямках ворог після наступальних дій успіху не мав. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести активну оборону, обстрілює позиції наших військ та цивільні об’єкти вздовж лінії зіткнення.