Жодного азовця? Розвідка відповіла на гучну заяву Редіса про несправедливий обмін

Юсов пояснив, чому не коментує публічні заяви про відсутність бійців «Азова» в обмінах: «Це дуже чутлива і дуже болісна тема. Подібні заяви – емоційні»

Заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов заявив, що коментарі щодо відсутності бійців «Азова» в останніх обмінах є емоційними. За його словами, це чутлива тема, яку не варто публічно загострювати. Так, Андрій Юсов відреагував на заяву командира «Азова», полковника Дениса Редіса Прокопенка, який зауважив: в рамках обміну 1000 на 1000 додому не повернувся жоден військовослужбовець 12-ї бригади «Азов». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на етер «Радіо Свободи».

«Я не буду коментувати окремі прізвища й окремі заяви. Але це дуже чутлива і дуже болісна тема. Подібні заяви – емоційні. Потрібно враховувати їхнє перебування там, захист прав у полоні й максимально швидке повернення до України», – додав представник штабу.

Юсов уточнив, що після виходу з «Азовсталі» в полон потрапили близько 2 500 українських захисників, з яких вже вдалося повернути 1 279, у тому числі 455 бійців полку «Азов».

«Це добрі цифри, якщо порівнювати з іншими підрозділами, хоча я розумію, що статистика не замінює конкретних родичів у конкретних родинах», – зазначив він.

За його словами, під час останнього обміну вдалося звільнити військовослужбовців із 46 підрозділів, з яких раніше ще не повертали полонених. Юсов зазначив, що це не просто статистика, а важлива інформація про умови перебування, кількість, місця утримання, особисті історії. Він також застеріг від надмірної медійної уваги до теми обмінів, зауваживши, що вона може створювати додаткові ризики для полонених.

«Наші полонені – в руках Путіна. І російські спецслужби використовують тему обмінів на свій розсуд. Чим більше медійної уваги – тим більше ризиків для самих полонених і складніше повернути інших», – наголосив Юсов.

«Главком» повідомляв, що у травні в результаті наймасштабнішого обміну «1000 на 1000» Україні вдалося повернути з полону військовослужбовців із 46 частин, яких раніше жодного разу не було в списках на обмін. Повернення бійців із цих підрозділів довгий час блокувалося російською стороною.

24 травня командування полку «Азов» оприлюднило заяву, в якій висловило обурення тим, що серед понад 2 тисяч звільнених українських військових з російського полону досі немає значної частини їхніх побратимів. У полку вказали на відсутність у списках обміну ключових командирів і бойових офіцерів «Азова» та наголосили, що «відсутність «азовців» в обмінах не може пояснюватись лише позицією ворога».

У відповідь на це представники Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими зазначили, що публічні емоційні заяви шкодять процесу обміну та можуть бути використані російськими спецслужбами для ускладнення переговорів.

Полк «Азов» зазнав значних втрат під час оборони Маріуполя навесні 2022 року. Після виходу гарнізону з «Азовсталі» в травні 2022 року в полон потрапили понад 2,5 тисячі українських бійців, серед яких – і військові з «Азова».

25 травня «Главком» інформував, що з російського полону повернулися 303 українських військових. Серед них – 33 захисники «Азовсталі».