Обмін «1000 на 1000». Умєров розповів про повернення оборонців Маріуполя

Серед звільнених у рамках обміну «1000 на 1000»: 70 оборонців Маріуполя, включно із захисниками «Азовсталі»

Сьогодні завершився третій етап масштабного обміну полоненими за формулою «1000 на 1000», у результаті якого додому повернулися 303 українські захисники. Міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що серед них є 70 оборонців Маріуполя, зокрема 33 героїчних захисники «Азовсталі», пише «Главком».

«Сьогодні завершився третій етап обміну 1000 на 1000. 303 наших воїни повернулися з полону – солдати та сержантський склад ЗСУ, ДШВ, ДПСУ, ТрО, ВМС, НГУ. Серед них – 70 оборонців Маріуполя, включно з 33 захисниками «Азовсталі»», – зазначив Умєров.

Як відомо, Україна успішно завершила третій етап обміну полоненими за формулою «1000 на 1000», повернувши з російського полону 303 українських військових. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

«303 українських захисники вдома. Третю частину обміну в форматі 1000 на 1000, про який вдалося домовитись у Туреччині, завершено», – підкреслив глава держави.