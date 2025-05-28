«Навіть під час обміну вони поводяться нечесно». Зеленський пояснив, чому Росія не віддає іноземних добровольців

Президент: «Росіяни хочуть впливати на відносини з тими країнами, звідки ці хлопці приїхали»

Росія свідомо відмовляється передавати Україні іноземних добровольців під час обмінів полоненими, щоб впливати на відносини з державами, громадянами яких є ці військові. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час закритої зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

Президент наголосив, що Україна неодноразово намагалася домовитися з російською стороною про передачу іноземних громадян, які воювали на боці ЗСУ. За його словами, йдеться не лише про добровольців, а й про білоруських політв'язнів, які підтримували Україну. Президент підкреслив, що російська влада не хоче визнавати участь білорусів у війні на боці ЗСУ, а тому блокує їхній обмін.

«Росіяни не хочуть віддавати нам громадян інших країн на обмін, оскільки вони хочуть впливати на відносини між Росією і тими країнами, звідки ці хлопці приїхали», – заявив Зеленський.

Зеленський зауважив, що українська сторона постійно надає партнерам списки полонених іноземців, серед яких є журналісти, політичні в'язні, а також мусульмани, яких утримують у російських в’язницях.

«У мене була розмова з кількома представниками Близького Сходу. Це вже 10-й раз, коли я розповідаю про наших громадян-мусульман, які перебувають у російських в'язницях. Але мені ще нікого не передали. Я маю на увазі – взагалі», – наголосив він.

Глава держави визнав, що робота з росіянами залишається вкрай складною навіть у питаннях гуманітарного характеру. Водночас він висловив сподівання, що після припинення вогню можливий обмін за формулою «всіх на всіх».

«Ми у будь-якому разі намагатимемося. Коли ми говоримо «всіх на всіх» – це означає повернути всіх полонених», — додав Зеленський.

Раніше «Главком» повідомляв, що у травні в результаті наймасштабнішого обміну «1000 на 1000» Україні вдалося повернути з полону військовослужбовців із 46 частин, яких раніше жодного разу не було в списках на обмін. Повернення бійців із цих підрозділів довгий час блокувалося російською стороною.