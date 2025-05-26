Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Координаційний штаб пояснив, чим унікальний обмін «1000 на 1000»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Координаційний штаб пояснив, чим унікальний обмін «1000 на 1000»
25 травня Україна успішно завершила третій етап обміну полоненими за формулою «1000 на 1000»
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Кожен третій звільнений український військовослужбовець пробув у полоні понад три роки

У результаті наймасштабнішого обміну «1000 на 1000» Україні вдалося повернути з полону військовослужбовців із 46 частин, яких раніше жодного разу не було в списках на обмін. Повернення бійців із цих підрозділів довгий час блокувалося російською стороною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

«Кожен третій звільнений український військовослужбовець пробув у полоні понад три роки – 311 захисників утримувалися в неволі з 2022 року. 122 воїни перебували у російських застінках з 2023 року і 150 Оборонців – з 2024-го», – йдеться у дописі.

Зазначається, що загалом серед звільнених у великому обміні військовослужбовців – 497 представників Сухопутних сил, 97 моряків Військово-морських сил, 95 бійців Територіальної оборони, 72 десантники, 21 – Сили безпілотних систем, два представники Повітряних сил і два – Сил підтримки.

«Також звільнено 56 прикордонників, 31 нацгвардієць, один представник Державної спеціальної служби транспорту. Додому повернулися 175 Оборонців Маріупольського гарнізону, 81 із них потрапили в полон з «Азовсталі». Усі визволені військовослужбовці – це солдати та сержанти, які тримали оборону на найгарячіших ділянках фронту», – додає Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Нагадаємо, 23, 24 та 25 травня Україна провела масштабний обмін полоненими «1000 на 1000». Проте командир «Азова», полковник Денис Редіс Прокопенко обурився через обмін полоненими. Він зауважує, що в рамках обміну «1000 на 1000» додому не повернувся жоден військовослужбовець 12-ї бригади «Азов» «зате повернувся покидьок, який просив ножа у вертухаїв, щоб різати наших бійців». Редіс закликав владу шукати шляхи, які допомогли б звільнити азовців.

У Головному управлінні розвідки Міноборони пояснили, що серед звільнених військовополонених у форматі «тисяча на тисячу» не було бійців 12 бригади спеціального призначення Нацгвардії «Азов», оскільки це Росія визначала, кого готова віддати.

До слова, військовий бригади «Азов», який обороняв Маріуполь і потрапив у російський полон, Геннадій Харченко заявив, що влада не виконує обіцянки щодо повернення додому полонених азовців. Натомість майже під час кожного обміну полоненими до України повертаються зрадники та дезертири.

Читайте також:

Теги: полон обмін полоненими

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна успішно завершила третій етап обміну полоненими за формулою «1000 на 1000»
Розвідка пояснила, чому серед звільнених полонених не було бійців «Азова»
Вчора, 18:17
Президент підкреслив, що завданням є звільнити абсолютно всіх, хто зараз утримується в Росії
Зеленський анонсував третій етап обміну полоненими
24 травня, 20:26
21 військовослужбовець із системи МВС: 9 гвардійців та 12 прикордонників
Клименко: Серед звільнених з полону 21 військовослужбовець із МВС
24 травня, 15:03
Ігор Левадний навесні 2022 року потрапив у полон
Ігор Левадний повернувся додому: історія бійця, який понад три роки провів у полоні
23 травня, 21:15
Антон з Павлограду додзвонився до дівчини, яка чекала на нього 37 місяців з полону
Понад три роки в очікуванні: захисник подзвонив коханій після звільнення з полону
23 травня, 20:02
Сенегальцю порадили піти на війну, щоб заробити грошей
Сенегалець пояснив, чому плакав, коли його взяли в полон ЗСУ
18 травня, 17:22
21-річний захисник Денис повернувся додому з полону
Визволений з російського полону боєць заспівав «Ой у лузі червона калина»
6 травня, 18:52
Бійці потрапили у полон, але українські оператори дронів їх врятували
Унікальна операція. Оператори БпЛА врятували українських бійців з полону (відео)
28 квiтня, 10:21
Полоненого узбекистанця вмовила піти служити дружина
Воював заради громадянства РФ: десантники захопили в полон окупанта родом з Узбекистану
27 квiтня, 11:04

Суспільство

Координаційний штаб пояснив, чим унікальний обмін «1000 на 1000»
Координаційний штаб пояснив, чим унікальний обмін «1000 на 1000»
«Їсти американські пундики». Мовознавиця пояснила, що означає слово «донатити»
«Їсти американські пундики». Мовознавиця пояснила, що означає слово «донатити»
Трагедія в горах: двоє чоловіків замерзли біля кордону
Трагедія в горах: двоє чоловіків замерзли біля кордону
Три місяці боровся за життя після важкого поранення. Згадаймо Богдана Солтиса
Три місяці боровся за життя після важкого поранення. Згадаймо Богдана Солтиса
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 травня
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 травня
Стало відомо, які міста України є лідерами за витратами на оборону
Стало відомо, які міста України є лідерами за витратами на оборону

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
228K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 травня: ситуація на фронті
124K
Росія у рамках обміну передала Україні дезертира, який добровільно здався бойовикам
90K
Окупанта після обміну допитали, побили і відправили на передову
86K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 травня 2025
57K
Кремль має дві цілі. Аналітики ISW пояснили, чому РФ посилила удари по Україні
42K
Координаційний штаб пояснив, чому з полону повернувся військовий, який зрадив Україну

Новини

У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
21 травня, 04:58
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua