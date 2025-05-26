Координаційний штаб пояснив, чим унікальний обмін «1000 на 1000»
Кожен третій звільнений український військовослужбовець пробув у полоні понад три роки
У результаті наймасштабнішого обміну «1000 на 1000» Україні вдалося повернути з полону військовослужбовців із 46 частин, яких раніше жодного разу не було в списках на обмін. Повернення бійців із цих підрозділів довгий час блокувалося російською стороною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
«Кожен третій звільнений український військовослужбовець пробув у полоні понад три роки – 311 захисників утримувалися в неволі з 2022 року. 122 воїни перебували у російських застінках з 2023 року і 150 Оборонців – з 2024-го», – йдеться у дописі.
Зазначається, що загалом серед звільнених у великому обміні військовослужбовців – 497 представників Сухопутних сил, 97 моряків Військово-морських сил, 95 бійців Територіальної оборони, 72 десантники, 21 – Сили безпілотних систем, два представники Повітряних сил і два – Сил підтримки.
«Також звільнено 56 прикордонників, 31 нацгвардієць, один представник Державної спеціальної служби транспорту. Додому повернулися 175 Оборонців Маріупольського гарнізону, 81 із них потрапили в полон з «Азовсталі». Усі визволені військовослужбовці – це солдати та сержанти, які тримали оборону на найгарячіших ділянках фронту», – додає Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Нагадаємо, 23, 24 та 25 травня Україна провела масштабний обмін полоненими «1000 на 1000». Проте командир «Азова», полковник Денис Редіс Прокопенко обурився через обмін полоненими. Він зауважує, що в рамках обміну «1000 на 1000» додому не повернувся жоден військовослужбовець 12-ї бригади «Азов» «зате повернувся покидьок, який просив ножа у вертухаїв, щоб різати наших бійців». Редіс закликав владу шукати шляхи, які допомогли б звільнити азовців.
У Головному управлінні розвідки Міноборони пояснили, що серед звільнених військовополонених у форматі «тисяча на тисячу» не було бійців 12 бригади спеціального призначення Нацгвардії «Азов», оскільки це Росія визначала, кого готова віддати.
До слова, військовий бригади «Азов», який обороняв Маріуполь і потрапив у російський полон, Геннадій Харченко заявив, що влада не виконує обіцянки щодо повернення додому полонених азовців. Натомість майже під час кожного обміну полоненими до України повертаються зрадники та дезертири.
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