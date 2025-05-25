Командир «Азова» обурився через обмін полоненими
Серед однієї тисячі українських військовополонених, яких обміняли, немає жодного азовця
Командир «Азова», полковник Денис Редіс Прокопенко обурився через обмін полоненими. Як інформує «Главком», про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
Редіс зауважує, що в рамках обміну 1000 на 1000 додому не повернувся жоден військовослужбовець 12-ї бригади «Азов».
«Жодного азовця. Серед однієї тисячі українських військовополонених, яких сьогодні обміняли, немає жодного азовця. Зате повернувся покидьок, який просив ножа у вертухаїв, щоб різати наших бійців.
Це виглядає як знущання. Над тими, хто четвертий рік знаходиться під нелюдським тиском у російському полоні, в найгірших умовах. Над їхніми рідними, близькими і побратимами. Над тими, кому давали гарантії, та хто має абсолютне право бути в пріоритеті на обміни, тому що вони вийшли в полон не за власним бажанням, а за наказом вищого командування.
Лише кілька днів тому Україна згадувала третю річницю виходу Маріупольського гарнізону з «Азовсталі», сподіваючись на те, що серед анонсованого обміну 1000 на 1000 будуть і бійці 12-ої бригади «Азов». Сподівання не справдились», – написав Денис Прокопенко.
Редіс закликав владу шукати шляхи, які допомогли б звільнити азовців.
«Росіяни відмовляються обмінювати азовців на своїх звичайних солдат? Знаходимо варіанти запропонувати їм когось, хто важить для них більше, ніж омський контрактник. Україна забита російською агентурою під саму зав'язку – про це прекрасно знають всі спеціальні служби, яким просто потрібно дати команду. Думаю, попи з московського патріархату, які відкрито працюють на російські спецслужби, мають зацікавити росіян більше, ніж солдати, котрими РФ засипає землі України. Разом з тим не зайвим було б спробувати пропрацювати питання участі України в процесах обмінів між західними союзниками та росіянами. Україна має унікальний досвід, має знання та дорогоцінну для всього західного світу інформацію. І це теж може бути нашим обмінним фондом», – написав Прокопенко.
За словами командира «Азова», варіанти є, необхідно лише адаптуватись та почати шукати нові шляхи і конфігурації. Тому що жодного азовця серед 1000 обміняних це ганьба для всієї держави.
Нагадаємо, 25 травня завершився третій етап масштабного обміну полоненими за формулою «1000 на 1000», у результаті якого додому повернулися 303 українські захисники. Міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що серед них є 70 оборонців Маріуполя, зокрема 33 героїчних захисники «Азовсталі»,
Як відомо, Україна успішно завершила третій етап обміну полоненими за формулою «1000 на 1000», повернувши з російського полону 303 українських військових. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
«303 українських захисники вдома. Третю частину обміну в форматі 1000 на 1000, про який вдалося домовитись у Туреччині, завершено», – підкреслив глава держави.
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