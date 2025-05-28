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Росія створила інструкції для катування українських військовополонених

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Росія створила інструкції для катування українських військовополонених
Понад 95% українських військовополонених піддаються тортурам у російському полоні
фото: Libkos

Тортури та катування є цілеспрямованою державною політикою країни-агресора

Російська Федерація системно застосовує тортури до українських військовополонених. Ворог поширює спеціальні інструкції, в яких детально прописано, які методи жорстокого поводження вважаються «більш ефективними». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на представника Відділення міжнародного співробітництва першого корпусу Нацгвардії «Азов» Нестора Барчука.

«Тортури та катування є цілеспрямованою державною політикою Росії. Ми знаємо, що існують цілі інструкції, які поширюються між місцями утримання українських військовополонених. В цих інструкціях чітко визначено, які тортури «більш ефективні», і які треба застосовувати до українських військовополонених», – каже він.

За даними моніторингової місії ООН, понад 95% українських військовополонених піддаються тортурам у російському полоні.

Нагадаємо, із 206 померлих у полоні українських військових понад 50 загинули під час російського ракетного удару по колонії в Оленівці. А ще 245 українських військових росіяни вбили одразу після здачі в полон.

Агенція Associated Press опитала родичів 21 українського військовополоненого, який загинув у полоні. Розтини, проведені в Україні, засвідчили, що пʼятеро з них померли від серцевої недостатності, включно з солдатами віком 22, 39 і 43 років. Четверо інших померли від туберкульозу або пневмонії, а ще по одному загинули від інфекції, асфіксії та тупого поранення голови.

Одного з військовополонених катували електричним струмом. Його побили лише за кілька днів до смерті від серцевої недостатності та крайнього виснаження, випливає зі звіту судмедекспертів, який вивчили журналісти. Інші розтини показали, що на тілах військовополонених знайшли ознаки гангрени або нелікованих інфекцій.

Раніше телекомпанія CNN опублікувала перехоплення наказу росіян вбивати українських полонених.

До слова, 3 травня 2025 року військові РФ розстріляли трьох полонених військовослужбовців ЗСУ – українська прокуратура розпочала розслідування.

Теги: полон росія

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