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IKEA вивчає можливість повернення в Україну: коли чекати відкриття

Ірина Міллер
glavcom.ua
IKEA вивчає можливість повернення в Україну: коли чекати відкриття
ІКЕА робить все можливе, щоб повернутися на український ринок
фото з відкритих джерел

ІКЕА залишається високо зацікавленою в українському ринку

Шведський ритейлер IKEA не вирішив, коли повернеться в Україну, та вивчає вплив поточної ситуації на потенційну операційну діяльність. Про це компанія повідомила у відповідь на запит Delo.ua.

«ІКЕА залишається високо зацікавленою в українському ринку. Наразі компанія робить все можливе, щоб оцінити вплив поточної ситуації на потенційну операційну діяльність. Коли всі необхідні аспекти будуть налагоджені, IKEA знову зможе запропонувати асортимент своїх рішень для дому якомога більшій кількості людей в Україні», – зазначили в пресслужбі компанії.

В IKEA додали, що наразі не можуть вказати, коли це станеться.

Нагадуємо, у жовтні 2023 року повідомлялось, що Міністерство закордонних справ працює над тим, щоб повернути в Україну IKEA, H&M і Zara та інші бренди.

Іспанська фешн-група Inditex 3 квітня відновила роботу перших 20 магазинів своїх брендів в Україні. Відтак, у Києві знову запрацювали магазини ZARA, Pull&Bear і Bershka. Також найближчим часом відновлять свою роботу інші магазини брендів іспанської компанії Inditex. Відео відкриття магазинів з'явилося у мережі.

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Відкриття магазинів Inditex стало одним з найбільших повернень міжнародних брендів, які залишили український ринок з 24 лютого 2022-го, після відновлення роботи McDonald’s і H&M.

Наразі МЗС продовжує вести системну роботу з усіма провідними міжнародними брендами, які залишили український ринок задля, відновлення їхньої роботи в Україні.

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Як повідомлялося, повернення великих міжнародних компаній на український ринок створює нові робочі місця для українців, надає їм доступ до якісних товарів і послуг, підтримує економіку України в часи війни та поглиблює її інтеграцію у світову економіку, зміцнює довіру міжнародного бізнесу та інвесторів у нашу державу та її перемогу.

Теги: Україна магазин IKEA

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