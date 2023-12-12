Київський ЦУМ повідомив хорошу новину покупцям, які мають домашніх тварин

В універмаг можна заходити з будь-якими тваринами

ЦУМ оновив політику «pet friendly». Відтепер в універмаг можна заходити із будь-якими домашніми тваринами, навіть великими собаками. Про це повідомила директорка зі зв’язків з громадськістю SCM Наталія Ємченко у Facebook.

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«Можна з будь-якими домашніми тваринами (в тому числі з великими собаками). Для комфорту усіх відвідувачів, в тому числі і пухнастих, обов’язково скористайтеся повідком. Просимо слідкувати за вашими улюбленцями та допомагати нам підтримувати чистоту в торгових залах універмагу», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Київський Центральний універмаг на Хрещатику, 38 відновив роботу з 1 червня. В універмазі запрацювали магазини та заклади громадського харчування.

ЦУМ працює щодня з 10:00 до 20:00, проте припинятиме роботу під час повітряної тривоги. Відвідувачів направлятимуть до найближчого укриття – на станцію метро «Театральна».