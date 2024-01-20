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Екснардеп пояснив, чому недоречно дорікати людям айфоном за 70 тис. грн

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Екснардеп пояснив, чому недоречно дорікати людям айфоном за 70 тис. грн
У мережі поцікавилися, скільки коштує айфон депутатки Роксолани Підласи
фото: Анна Стешенко/Facebook

Сергій Лещенко розповів, скільки коштує блузка Роксолани Підласи, яка здійняла бурю в мережі

Колишній народний депутат Сергій Лещенко відреагував на суспільне обурення щодо того, що депутатка Роксолана Підласа нібито носить блузку за понад 60 тис. грн. На його думку, вона коштує значно дешевше. Про це він написав у Facebook.

«Натрапив пост про те, що очільниця бюджетного комітету Підласа ходить у Раду в Gucci за 68 тисяч гривень. Сотні лайків, репости, прокляття. По факту виявилося, що це не Gucci, а Zara – за 1 тисячу 300 гривень», – зазначив Лещенко.

Нардепка Підласа наштовхнулася на критику через те, що нібито носить блузку від Gucci за понад 60 тис. грн
Нардепка Підласа наштовхнулася на критику через те, що нібито носить блузку від Gucci за понад 60 тис. грн
фото: скриншот із Facebook-сторінки Сергія Лещенка
На думку Сергія Лещенка, блузка нардепки Підласи насправді не від Gucci, а від Zara, і коштує не $1700, а 1300 грн
На думку Сергія Лещенка, блузка нардепки Підласи насправді не від Gucci, а від Zara, і коштує не $1700, а 1300 грн
фото: скриншот із Facebook-сторінки Сергія Лещенка

Цей приклад з блузкою він назвав дуже примітивним і таким, який легко викрити. «А скільки подібної маячні, тільки більш ретельно захованої, пролетіло у вашому смартфоні перед очима, зачепилося поглядом і сформувало потрібне очікування. Частина нісенітниці є ретельно спланованою ІПСО ворога, частина – примітивний клікбейт, частина – непрофесіоналізм», – додав колишній нардеп.

У коментарях під його дописом один із користувачів запитав: «iPhone у Підласи за 60 чи за 70 тисяч гривень?».

Екснардеп пояснив, чому недоречно дорікати людям айфоном за 70 тис. грн фото 1
фото: скриншот

На це Лещенко відповів, що для багатьох айфон заміняє чимало інших гаджетів, як-от телефон, компютер і навіть телевізор, тож «дорікати айфоном у 2024 році трохи недоречно».

Нагадаємо, що народна депутатка від «Слуги народу», голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа запропонувала збільшити податок для українців, які заробляють від 20 тис. грн на місяць, а також підвищити військовий збір до 3% замість 1,5%. Вона додала, що можна було б запровадити окремі податки на розкіш. Проте користувачі мережі відразу ж запідозрили, що і в самої депутатки є схіильність до розкоші.

Теги: Роксолана Підласа Сергій Лещенко розкіш телефон депутат

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