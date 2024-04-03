У Києві відновили роботу магазини світових брендів (відео)

Усього планується відкриття 50 із понад 80 магазинів

У Києві знову запрацювали магазини світових брендів ZARA, Pull&Bear і Bershka. Також найближчим часом відновлять свою роботу інші магазини брендів іспанської компанії Inditex. Відео відкриття магазинів з'явилося у мережі.

Величезного ажіотажу, як це було, наприклад, перед відкриттям H&M, відкриття магазинів Inditex у ТРЦ Respublika Park не викликало.

Зокрема магазини ZARA запрацювали у таких торгівельно-розважальних центрах:

Dream Town

River Mall

Respublika Park і Lavina Mall.

Як пише Financial Times, всього планується відкриття 50 із понад 80 магазинів у країні.

Йдеться про магазини ZARA, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home.

34 магазини, які залишаться закритими, розташовані в частинах півдня та сходу, які безпосередньо постраждали від війни.

До слова, про те, що бренди компанії Inditex повертаються в нашу країну після паузи, спричиненої російським вторгненням, на початку березня офіційно заявили у Міністерстві закордонних справ України.

У МЗС зазначили, що роботу з відновлення роботи брендів в Україні вели ще з 2022 року «на доручення президента».

Відкриття магазинів Inditex стало одним з найбільших повернень міжнародних брендів, які залишили український ринок з 24 лютого 2022-го, після відновлення роботи McDonald’s і H&M.

Наразі МЗС продовжує вести системну роботу з усіма провідними міжнародними брендами, які залишили український ринок задля, відновлення їхньої роботи в Україні.

Як повідомлялося, повернення великих міжнародних компаній на український ринок створює нові робочі місця для українців, надає їм доступ до якісних товарів і послуг, підтримує економіку України в часи війни та поглиблює її інтеграцію у світову економіку, зміцнює довіру міжнародного бізнесу та інвесторів у нашу державу та її перемогу