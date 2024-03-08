В Україну повертаються найпопулярніші модні бренди: деталі від МЗС

МЗС України офіційно підтверджує, що бренди однієї з найбільших у світі дистриб'юторських груп в індустрії моди Inditex повертаються в Україну

Повернення великих міжнародних компаній на український ринок створює нові робочі місця для українців

Найпопулярніші модні бренди, такі як Zara, Massimo Dutti та Bershka, відновлюють свою діяльність в Україні після тимчасового закриття через російське вторгнення. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

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«МЗС України офіційно підтверджує, що бренди однієї з найбільших у світі дистриб'юторських груп в індустрії моди Inditex – Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home – повертаються в Україну», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на доручення президента України з 2022 року МЗС веде системну роботу з усіма провідними міжнародними брендами, які залишили український ринок через початок повномасштабної війни РФ, задля відновлення їхньої роботи в Україні.

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Повернення великих міжнародних компаній на український ринок створює нові робочі місця для українців, надає їм доступ до якісних товарів і послуг, підтримує економіку України в часи війни та поглиблює її інтеграцію у світову економіку, зміцнює довіру міжнародного бізнесу та інвесторів у нашу державу та її перемогу

«Дякуємо нашим партнерам за підтримку цих зусиль. МЗС України продовжує роботу з відновлення роботи міжнародного бізнесу в нашій країні та залучення нових компаній», – зазначили в МЗС.

Раніше повідомлялося, що популярний шведський ритейлер H&M уперше після початку повномасштабної війни в повернувся на український ринок. Із 9 листопада у Києві знову відкриті двері магазинів одягу H&M у торгових центрах Lavina Mall на Берковецькій вулиці та Respublika Park біля станції метро «Теремки».

Нагадаємо, компанія Inditex, яка володіє магазинами одягу Zara та Bershka, продає свій бізнес у РФ. Дозвіл на це вона отримала від влади країни-агресорки. Зазначається, що в Росії кожна західна компанію, яка продає або передає свій бізнес до РФ, зобов’язана отримати дозвіл російської комісії з іноземних інвестицій. Inditex, який є найбільшим у світі ритейлером одягу, отримав таку згоду наприкінці березня та продає свій бізнес компанії з ОАЕ. Наразі сама угода ще не проведена.