Індекс куті-2021: скільки коштує святковий різдвяний стіл

Крім куті та узвару в Святвечір на столі повинні бути присутніми ще 10 пісних страв

Вартість головної різдвяної страви зросла на 15%

У порівнянні із січнем 2020 року вартість святкової куті для українців зросла майже на 15% за рахунок подорожчання практично всіх інгредієнтів страви. Незважаючи на це, кутя залишатиметься доступною для українців стравою, кажуть фахівці.

Експерти Економічного дискусійного клубу підрахували вартість приготування куті на сім'ю за традиційним рецептом. Оскільки інгредієнти для приготування куті та узвару не належать до товарів, цінові тенденції на які підлягають моніторингу, тому їх вартість розрахована, виходячи з цін, за якими реалізовувалася відповідна продукція на сільськогосподарських ринках у Києві на початку січня 2021 року.

Інфографіка економічного дискусійного клубу

За розрахунками фахівців і київськими цінами, господаркам приготування куті на сім'ю (1,5 кг) на Святвечір-2021 буде коштувати 96 гривень, або близько 16 гривень на порцію 250 грамів.

На узвар (без додавання цукру) орієнтовно необхідно буде витратити ще 28 гривень.

Інфографіка економічного дискусійного клубу

Якщо порівнювати з січнем 2020 року, то витрати на приготування куті зросли майже на 15%.

Вартість узвару на прийдешнє Різдво обійдеться на 10% дорожче, ніж роком раніше, внаслідок подорожчання традиційних для України сухофруктів (груші і яблук).

Тим часом, навіть за столичними цінами, кутя буде залишатися доступною для українців.

Щоправда, крім куті та узвару в Святвечір на столі повинні бути присутніми ще 10 пісних страв з овочів, круп, риби і грибів.

Як свідчать статистичні дані, темпи зростання споживчих цін на більшість соціально значимих продовольчих товарів у 2020 році були повільнішими, ніж роком раніше.

Проте, подорожчання торкнулося більшості продуктів харчування, які складають основу споживчого кошика українців. Виняток складають традиційні овочі і картопля, які є помітно дешевше, ніж роком раніше.

За даними статистики, дорожчали минулого року переважно овочі, що експортувалися з-за кордону.