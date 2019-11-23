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    Суспільство

    Іноземці про Голодомор: унікальні фото від австрійського інженера

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    Іноземці про Голодомор: унікальні фото від австрійського інженера

    Віденський хімік Вінербергер працював у 1933 році у тогочасній столиці України Харкові, на вулицях якого його і побачив страшний голод

    Радянський Союз у 30-і роки XX століття вже був досить ізольованим від зовнішнього світу й отримати достовірну інформацію звідти було складно.

    І хоча в Москві на той час перебували кілька закордонних журналістів, джерелами інформації про масовий голод, зазвичай, ставали іноземні фахівці, залучені в індустріалізації, та деякі мандрівники, пише Укрінформ.

    Одним із них і став австрійський інженер Александр Вінербергер, який і зробив ті нечисленні знімки процесу Голодомору, документально зафіксувавши цей злочин проти людськості з боку радянської влади.

    Отець Юрій Коласа, який ознайомився в єпархіальному архіві у Відні з оригінальними фото Вінербергера та його постаттю, повідомляє, що віденський хімік Вінербергер прожив у Радянському Союзі близько 20 років. У 1932 році він займав посаду технічного директора фабрики з виготовлення пластмаси в Любучанах - поселенні на півдні Московської області. Згодом переїхав працювати до тогочасної столиці України міста Харкова, на вулицях якого його і застав страшний голод.

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    Іноземці про Голодомор: унікальні фото від австрійського інженера
    Іноземці про Голодомор: унікальні фото від австрійського інженера
    Іноземці про Голодомор: унікальні фото від австрійського інженера
    Іноземці про Голодомор: унікальні фото від австрійського інженера
    Іноземці про Голодомор: унікальні фото від австрійського інженера
    Іноземці про Голодомор: унікальні фото від австрійського інженера
    Іноземці про Голодомор: унікальні фото від австрійського інженера
    Іноземці про Голодомор: унікальні фото від австрійського інженера
    Іноземці про Голодомор: унікальні фото від австрійського інженера
    Іноземці про Голодомор: унікальні фото від австрійського інженера
    Іноземці про Голодомор: унікальні фото від австрійського інженера
    Іноземці про Голодомор: унікальні фото від австрійського інженера
    Іноземці про Голодомор: унікальні фото від австрійського інженера
    Іноземці про Голодомор: унікальні фото від австрійського інженера
    Іноземці про Голодомор: унікальні фото від австрійського інженера
    Іноземці про Голодомор: унікальні фото від австрійського інженера
    Іноземці про Голодомор: унікальні фото від австрійського інженера
    Іноземці про Голодомор: унікальні фото від австрійського інженера
    Іноземці про Голодомор: унікальні фото від австрійського інженера
    Іноземці про Голодомор: унікальні фото від австрійського інженера
    Іноземці про Голодомор: унікальні фото від австрійського інженера
    Іноземці про Голодомор: унікальні фото від австрійського інженера
    Іноземці про Голодомор: унікальні фото від австрійського інженера

    Там Вінербергеру вдалося потрапити до Архиєпископа Віденського та надати йому 26 фотографій з відповідними підписами про трагедію Голоду в Україні.

    Копії фотографій, зроблених віденським інженером Александром Вінербергером у 1933 році в Україні. Копії зроблено на основі оригіналу в єпархіальному архіві Відня генеральним вікарієм Ординаріату для вірних усіх Східних католицьких церков в Австрії отцем Юрієм Коласою.

    Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський з дружиною вшанували пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 років.

    До слова, за останніми соціологічними дослідженнями, в Україні 82% громадян вважають, що Голодомор 1932-33 рр. був геноцидом українського народу. 

    23 листопада в Національному музеї літератури у Києві відбудеться мистецька благодійно-просвітницька акція «Свічка пам’яті».

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