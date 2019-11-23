Голодомор - злочин радянсько-російської імперії, який не має терміну давності

Україна пам’ятає...

Голодомор 1932-1933 років забрав мільйони життів, скалічив людей фізично і морально, не дав народитися цілому поколінню українців. Цей злочин радянсько-російської імперії не має терміну давності.

Мільйони українців по всьому світу запалять свічки пам’яті на згадку про загиблих від голодомору-геноциду.

Разом з українською діаспорою молитимуся за душі невинно убієнних українців біля першого у світі пам’ятника жертвам Голодомору, що постав у Едмонтоні в далекому 1983 році.

Закликаю сьогодні о 16 годині запалити свічку пам’яті на своєму підвіконні. Україна пам’ятає...

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Джерело: блог Петра Порошенка

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