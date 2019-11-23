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    Думки вголос

    Голодомор - злочин радянсько-російської імперії, який не має терміну давності

    • Петро Порошенко

      П'ятий президент України

    • Розсилка
    Голодомор - злочин радянсько-російської імперії, який не має терміну давності

    Україна пам’ятає...

    Голодомор 1932-1933 років забрав мільйони життів, скалічив людей фізично і морально, не дав народитися цілому поколінню українців. Цей злочин радянсько-російської імперії не має терміну давності.

    Мільйони українців по всьому світу запалять свічки пам’яті на згадку про загиблих від голодомору-геноциду.

    Разом з українською діаспорою молитимуся за душі невинно убієнних українців біля першого у світі пам’ятника жертвам Голодомору, що постав у Едмонтоні в далекому 1983 році.

    Закликаю сьогодні о 16 годині запалити свічку пам’яті на своєму підвіконні. Україна пам’ятає...

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    Джерело: блог Петра Порошенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    геноцид Голодомор 1932-1933 років СРСР
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