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    У світі

    У Бішкеку напали на учасниць жіночого маршу

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    До місця конфлікту підійшли співробітники міліції і почали затримувати організаторів і учасниць самого маршу - У Бішкеку напали на учасниць жіночого маршу
    До місця конфлікту підійшли співробітники міліції і почали затримувати організаторів і учасниць самого маршу

    Деяких учасників маршу били ногами, а транспаранти розкидали

    У столиці Киргизстану Бішкеку невідомі напали на учасниць «Жіночого маршу солідарності», а міліція затримала самих організаторів ходи.

    Про це повідомляє Радіо Азаттик.

    «Марш мав був початися з площі Перемоги, організатори роздавали учасникам транспаранти. На самому початку акції на учасників напали невідомі люди у масках. Деяких учасників маршу били ногами, а транспаранти розкидали. До місця конфлікту підійшли співробітники міліції і почали затримувати організаторів і учасниць самого маршу», – наголошується у повідомленні.

    Затриманих відвезли на автобусах. Нападники втекли. Серед затриманих виявилися журналісти і активісти. Їх доставили до відділення внутрішніх справ Свердловського району Бішкека.

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    За словами затриманих, в РВВС із ними вирішили «провести розмову». Причину затримання в міліції ясно не пояснюють.

    Кілька осіб, у тому числі, журналістів, неповнолітніх та іноземців, відпустили. Біля будівлі Свердловського РВВС зібралося кілька десятків людей. Вони вимагають звільнення затриманих і скандують «Ганьба міліції!»

    Як раніше повідомляв Главком, сьогодні – Міжнародний жіночий день.

    Нагадаємо, п’ятий президент Петро Порошенко подякував всім жінкам України.

    Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський розповів, що 8 березня відзначатиме вдома з родиною.

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