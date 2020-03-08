У Бішкеку напали на учасниць жіночого маршу



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До місця конфлікту підійшли співробітники міліції і почали затримувати організаторів і учасниць самого маршу

Деяких учасників маршу били ногами, а транспаранти розкидали

У столиці Киргизстану Бішкеку невідомі напали на учасниць «Жіночого маршу солідарності», а міліція затримала самих організаторів ходи.

Про це повідомляє Радіо Азаттик.

«Марш мав був початися з площі Перемоги, організатори роздавали учасникам транспаранти. На самому початку акції на учасників напали невідомі люди у масках. Деяких учасників маршу били ногами, а транспаранти розкидали. До місця конфлікту підійшли співробітники міліції і почали затримувати організаторів і учасниць самого маршу», – наголошується у повідомленні.

Затриманих відвезли на автобусах. Нападники втекли. Серед затриманих виявилися журналісти і активісти. Їх доставили до відділення внутрішніх справ Свердловського району Бішкека.

За словами затриманих, в РВВС із ними вирішили «провести розмову». Причину затримання в міліції ясно не пояснюють.

Кілька осіб, у тому числі, журналістів, неповнолітніх та іноземців, відпустили. Біля будівлі Свердловського РВВС зібралося кілька десятків людей. Вони вимагають звільнення затриманих і скандують «Ганьба міліції!»

Як раніше повідомляв Главком, сьогодні – Міжнародний жіночий день.

Нагадаємо, п’ятий президент Петро Порошенко подякував всім жінкам України.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський розповів, що 8 березня відзначатиме вдома з родиною.

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